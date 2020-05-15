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2020-05-15T13:42
https://ria.ru/20200515/1571497385.html
У Нидерландов нет данных об аресте в ДНР фигуранта дела MH17
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РИА Новости

У Нидерландов нет данных об аресте в ДНР фигуранта дела MH17

13:42 15.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМесто крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов осведомлена о публикациях в СМИ об аресте по другому делу в Донецке одного из фигурантов судебного процесса о крушении рейса MH17 украинца Леонида Харченко, однако не имеет данных о достоверности этой информации, заявила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.
Ранее ВВС со ссылкой на источник сообщила, что 11 марта в Донецке был арестован украинец Леонид Харченко - один из обвиняемых по делу о крушении малайзийского "Боинга" на востоке Украины. Согласно информации источника, арест Харченко не связан с авиакатастрофой: его якобы задержали за незаконный обыск в 2014 году и незаконное хранение оружия. Сообщалось также, что его арест был продлен 8 мая еще на два месяца.
Люди возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Куала-Лумпур
7 августа 2019, 08:00Специальный репортаж
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
"Государственной прокуратуре известно о публикации BBC. Но я не могу сказать, правда ли это", - сказала пресс-секретарь ведомства.
Она отметила, что Восточная Украина недоступна для Совместной следственной группы (ССГ), которая занимается расследованием авиакатастрофы MH17, так как не находится под контролем киевских властей.
Первые судебные слушания по делу о крушении MH17 прошли 9-10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
7 мая, 13:29
Прокуратура Нидерландов назвала подозреваемых по делу MH17
По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года
9 марта, 00:44
Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все фрагменты ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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ДНРMH17. РасследованиеКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомНидерландыВ мире
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