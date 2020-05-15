У Нидерландов нет данных об аресте в ДНР фигуранта дела MH17

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Нидерландов осведомлена о публикациях в СМИ об аресте по другому делу в Донецке одного из фигурантов судебного процесса о крушении рейса MH17 украинца Леонида Харченко, однако не имеет данных о достоверности этой информации, заявила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.

Ранее ВВС со ссылкой на источник сообщила, что 11 марта в Донецке был арестован украинец Леонид Харченко - один из обвиняемых по делу о крушении малайзийского "Боинга" на востоке Украины . Согласно информации источника, арест Харченко не связан с авиакатастрофой: его якобы задержали за незаконный обыск в 2014 году и незаконное хранение оружия. Сообщалось также, что его арест был продлен 8 мая еще на два месяца.

"Государственной прокуратуре известно о публикации BBC. Но я не могу сказать, правда ли это", - сказала пресс-секретарь ведомства.

Она отметила, что Восточная Украина недоступна для Совместной следственной группы (ССГ), которая занимается расследованием авиакатастрофы MH17, так как не находится под контролем киевских властей.

Первые судебные слушания по делу о крушении MH17 прошли 9-10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук" , принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.