Лавров заявил, что абсолютной свободы общения после эпидемии уже не будет

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Абсолютно свободной системы общения не будет сразу после завершения эпидемии, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью РБК.
Он отметил, что ограничительные меры будут действовать и в транспорте. По его словам, жестких мер уже не будет, но и снятия всех ограничений ожидать не стоит.
12 мая, 17:34Сказано в эфиреВрач объяснил, как формируется иммунитет против коронавирусаУченый из США Анча Баранова привела статистику, согласно которой у 7–8% переболевших COVID-19 нет антител к коронавирусу, а у такого же числа пациентов – очень большое количество антител. Эти данные прокомментировал для радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.
Министр считает, что полное восстановление мировых связей займет много времени.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Всего с начала эпидемии в России выявили 262 843 случаев, умерли 2418 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.