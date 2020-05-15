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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:40
https://ria.ru/20200515/1571497295.html
Лавров заявил, что абсолютной свободы общения после эпидемии уже не будет
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570812098_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b57831592bacd838831fdf00954b42a0.jpg
РИА Новости

Лавров заявил, что абсолютной свободы общения после эпидемии уже не будет

13:40 15.05.2020
34061
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Абсолютно свободной системы общения не будет сразу после завершения эпидемии, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью РБК.
Он отметил, что ограничительные меры будут действовать и в транспорте. По его словам, жестких мер уже не будет, но и снятия всех ограничений ожидать не стоит.
Вирус
12 мая, 17:34Сказано в эфире
Врач объяснил, как формируется иммунитет против коронавирусаУченый из США Анча Баранова привела статистику, согласно которой у 7–8% переболевших COVID-19 нет антител к коронавирусу, а у такого же числа пациентов – очень большое количество антител. Эти данные прокомментировал для радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.
Министр считает, что полное восстановление мировых связей займет много времени.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Всего с начала эпидемии в России выявили 262 843 случаев, умерли 2418 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Обсудить 11
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
У нас может и не будет свободы, поэтому они все своих детишек и пристраивают в загнивающую европу и вымирающую америку.
15 мая, 13:59
nnemetsms
9031408
Вот так под аплодисменты толпы, толпа становится рабами.
15 мая, 14:04
Мари Вапи
761105010
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