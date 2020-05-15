В ВОЗ считают, что вакцина от COVID-19 не будет готова к концу года

Далее необходимо понять, как будет производиться эта вакцина, как обеспечить доступ к ней и как она будет доставляться людям.

По ее словам, даже с тестами лекарственных препаратов необходимо время, потому что если что-то работает на нескольких пациентах, это может быть просто совпадением, и нужно больше времени для проведения всех необходимых тестов.