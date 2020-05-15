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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:39
https://ria.ru/20200515/1571497211.html
В ВОЗ считают, что вакцина от COVID-19 не будет готова к концу года
https://cdn24.img.ria.ru/images/96881/90/968819073_43:0:758:402_1036x0_80_0_0_fb7a1576defe3c2e05207fa125734229.jpg
РИА Новости

В ВОЗ считают, что вакцина от COVID-19 не будет готова к концу года

13:39 15.05.2020
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© Фото : Wikipedia/Yann ForgetШтаб-квартира ВОЗ в Женеве
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
© Фото : Wikipedia/Yann Forget
ЖЕНЕВА, 15 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Первая вакцина от COVID-19 вряд ли будет готова к концу года, заявила на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
"Хорошая новость заключается в том, что исследователи работают по всему миру. У нас 100 различных групп, которые работают, но процесс занимает время. И речь про безопасность. Необходимо знать две вещи. То, что вакцина стимулирует правильные антитела, которые защитят от вируса при столкновении с ним… И в тоже время необходимо понимать ее безопасность, есть ли у вакцины побочные эффекты, какая из вакцин безопаснее", - сказала она, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что вакцина от COVID-19 появится до конца 2020 года.
Далее необходимо понять, как будет производиться эта вакцина, как обеспечить доступ к ней и как она будет доставляться людям.
"Все это требует времени", - подчеркнула Харрис.
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По ее словам, даже с тестами лекарственных препаратов необходимо время, потому что если что-то работает на нескольких пациентах, это может быть просто совпадением, и нужно больше времени для проведения всех необходимых тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Маргарет ХаррисКоронавирусыДональд ТрампЗдоровье - ОбществоВОЗЖенева (город)СШАОбщество
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