Медведчук прокомментировал запрет российских соцсетей на Украине

"Анализируя общественные настроения, можно утверждать: запрет российских соцсетей следует воспринимать как психологическое давление, оказываемое властью на граждан Украины для ограничения их свободы и разжигания русофобии. Указ Зеленского стал частью системной политики подавления инакомыслия – политики, формирующей и поддерживающей в обществе атмосферу страха и несвободы, характерную для полицейского, тоталитарного государства", - написал Медведчук в пятницу в своем блоге на сайте телеканала "112.Украина".