Медведчук прокомментировал запрет российских соцсетей на Украине

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Председатель политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук расценивает запрет российских соцсетей на Украине как психологическое давление на граждан страны со стороны властей для разжигания русофобии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
"Анализируя общественные настроения, можно утверждать: запрет российских соцсетей следует воспринимать как психологическое давление, оказываемое властью на граждан Украины для ограничения их свободы и разжигания русофобии. Указ Зеленского стал частью системной политики подавления инакомыслия – политики, формирующей и поддерживающей в обществе атмосферу страха и несвободы, характерную для полицейского, тоталитарного государства", - написал Медведчук в пятницу в своем блоге на сайте телеканала "112.Украина".
По его мнению, это решение свидетельствует о том, что действующий глава государства стал "достойным продолжателем" политики экс-президента Петра Порошенко. Медведчук считает, что Зеленский не извлек уроков из ошибок своего предшественника, а потому повторит его судьбу и "превратится из президента большинства в очередное разочарование народа".
"Белые и черные списки деятелей культуры, запрет телеканалов и СМИ, попытки переписать историю, предав забвению День Победы, снося памятники героям Великой Отечественной войны и чествуя нацистов, коллаборационистов, – эти и многие другие "достижения" режима Порошенко сегодня поставлены на службу команде Зеленского", - подытожил политик.
Ранее Служба безопасности Украины предложила Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С и "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.
Власти Украины в мае 2017 года на три года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. Срок запрета истекал в этом году.