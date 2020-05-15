В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Лиссабона и Малаги

"На рейс № AFL2607 Лиссабон – Малага – Москва, который вылетает 19 мая 2020 года в 08.35 (местное время), смогут попасть все жители России", - сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Госуслуги: Португалия - РФ".
Ранее предполагалось, что этот перелет будет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия.
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