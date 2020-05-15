Россиян предупредили о мошенничестве с детскими выплатами в сети

Чтобы не провели как ребенка: как безопасно оформить выплаты на детей В Сети появились жульнические сайты, которые от имени госструктур предлагают оформить выплаты на детей. Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов рассказал радио Sputnik, как обезопасить себя от злоумышленников.