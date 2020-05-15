Россиян предупредили о мошенничестве с детскими выплатами в сети

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россиян предупредили о сайтах-мошенниках, предлагающих получить выплаты на детей, сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф.
"Внимание! В интернете появились сайты-мошенники, предлагающие быстро получить выплаты на детей в 5 и 10 тыс рублей", - говорится в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что подать дистанционное заявление на выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет можно до 1 октября только на портале Госуслуг и рекомендуют обратить внимание на правильное написание адреса.
Дистанционное заявление на выплаты в пять тысяч рублей на ребенка о трех лет можно также до 1 октября как на портале госуслуг, так и на сайте ПФР, в личном кабинете.
Официальный портал Гослуслуг и сайт ПФР никогда не станет запрашивать данные банковской карты, пин-код с нее или CVV код (с обратной стороны карты), добавляется в сообщении.
14 мая, 15:27Сказано в эфиреЧтобы не провели как ребенка: как безопасно оформить выплаты на детейВ Сети появились жульнические сайты, которые от имени госструктур предлагают оформить выплаты на детей. Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов рассказал радио Sputnik, как обезопасить себя от злоумышленников.