Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T13:27
https://ria.ru/20200515/1571496087.html
Россиян предупредили о мошенничестве с детскими выплатами в сети
https://cdn22.img.ria.ru/images/156111/67/1561116762_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_59c8368185432d0ced43ed2f8f1c9166.jpg
РИА Новости

Россиян предупредили о мошенничестве с детскими выплатами в сети

13:27 15.05.2020
1459
© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россиян предупредили о сайтах-мошенниках, предлагающих получить выплаты на детей, сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф.
"Внимание! В интернете появились сайты-мошенники, предлагающие быстро получить выплаты на детей в 5 и 10 тыс рублей", - говорится в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что подать дистанционное заявление на выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет можно до 1 октября только на портале Госуслуг и рекомендуют обратить внимание на правильное написание адреса.
Дистанционное заявление на выплаты в пять тысяч рублей на ребенка о трех лет можно также до 1 октября как на портале госуслуг, так и на сайте ПФР, в личном кабинете.
Официальный портал Гослуслуг и сайт ПФР никогда не станет запрашивать данные банковской карты, пин-код с нее или CVV код (с обратной стороны карты), добавляется в сообщении.
Работа центра занятости населения
14 мая, 15:27Сказано в эфире
Чтобы не провели как ребенка: как безопасно оформить выплаты на детейВ Сети появились жульнические сайты, которые от имени госструктур предлагают оформить выплаты на детей. Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов рассказал радио Sputnik, как обезопасить себя от злоумышленников.
101020
Обсудить 0
РоссияПенсионный фонд РФГосуслугиОбщество
Рекомендуем
Продажа медицинских масок в автомате
В Совфеде прокомментировали идею ввести пособие на покупку масок
Медик с лекарством
В Кирове начали применять вакцину от полиомиелита для профилактики COVID
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
В ВОЗ считают, что вакцина от COVID-19 не будет готова к концу года
Сотрудник полиции
Источник: подозреваемый в изнасиловании в Ногинске служил в Росгвардии
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал, от чего зависит тяжесть течения коронавируса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров заявил, что абсолютной свободы общения после эпидемии уже не будет
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров прокомментировал объяснения властей Чехии о памятнике Коневу
Люди покупают медицинские маски в метрополитене Санкт-Петербурга
Правительству предложили ввести пособие на маски и перчатки
Прохожий в маске на улице Большая Якиманка в Москве
Эпидемиолог рассказал, когда начнется "нормальная жизнь"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что белорусские продукты "с руками и ногами заберут"
Города мира. Штутгарт. Германия
В Штутгарте разрешили провести демонстрацию на пять тысяч участников
Танк съехал с трала при перевозке на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
В Петербурге танк упал с трала на трассу при перевозке
Отдыхающие на пляже в Дубае, ОАЭ
Выяснилось, как будет выглядеть отдых в Дубае во время пандемии
Люди в защитных масках
Эксперт оценил возможный ущерб мировой экономике от COVID-19
Сотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства
Эксперты обнаружили в Сети базу данных автовладельцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
Лента новостейМолния