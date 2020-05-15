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2020-05-15T13:26
https://ria.ru/20200515/1571496001.html
Источник: подозреваемый в изнасиловании в Ногинске служил в Росгвардии
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РИА Новости

Источник: подозреваемый в изнасиловании в Ногинске служил в Росгвардии

13:26 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Один из трех подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки в подмосковном Ногинске – бывший сотрудник Росгвардии, уволенный за проступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
О задержании трех мужчин, подозреваемых в изнасиловании, накануне сообщил подмосковный главк СК. По предварительным данным, 12 мая они насильно посадили несовершеннолетнюю девушку в машину и увезли в лесной массив, где изнасиловали ее и совершили "насильственные действия сексуального характера".
"Мужчина на момент преступления, в котором он подозревается, уже был уволен по отрицательным мотивам за дисциплинарный проступок", - заявил собеседник агентства.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)НогинскПроисшествия
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