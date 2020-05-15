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2020-05-15T21:19
https://ria.ru/20200515/1571495963.html
В Германии отказались освободить "Северный поток — 2" от директивы ЕС
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РИА Новости

В Германии отказались освободить "Северный поток — 2" от директивы ЕС

13:26 15.05.2020 (обновлено: 21:19 15.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии отказалось освободить "Северный поток - 2" от требований газовой директивы Евросоюза.
Это было бы возможно, если бы газопровод построили к 23 мая 2019 года.

Нарушает Основной закон

Оператор проекта Nord Stream 2 AG не согласился с решением немецкого регулятора. В компании ответили, что к 23 мая 2019 года трубопровод завершили с точки зрения экономической функциональности, поэтому под действие директивы он не попадает.
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Кроме того, международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения "завершение проекта" до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС. Поправки также противоречат гарантиям Основного закона Германии.
Оператор напомнил, что вложил в проект миллиарды евро еще до поправок в директиву.
Nord Stream 2 AG может подать апелляцию в Высший земельный суд Дюссельдорфа, а тот, возможно, перенаправит запрос в Европейский суд — высшую судебную инстанцию ЕС.
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Противоречит интересам Германии

Даже в самой Германии не все согласны с решением регулятора. Так, немецкий политолог Александр Рар заявил РИА Новости, что оно противоречит интересам страны.

"Это единственный в своем роде шаг, который повлечет за собой многие процессы. Дело не закрыто", - сказал эксперт.

Он добавил, что борьба экологических лобби, направленная на полный отказ от газа и нефти в ЕС, усиливается на фоне пандемии коронавируса, однако "последнее слово о Nord Stream 2 еще не произнесено".
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Вчера, 13:00Сказано в эфире
"Это не конец пути". Депутат ГД о решении ФРГ по "Северному потоку-2"Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказало газопроводу "Северный поток-2" в освобождении от действия правил газовой директивы ЕС. В эфире радио Sputnik член Комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков прокомментировал это решение.

Суть поправок в газовую директиву

Согласно документу, на новые и действующие морские газопроводы из третьих стран в ЕС начинают распространяться правила, которые уже действуют на наземные трубы.
В частности, речь идет о ситуации, когда добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ.
Согласно законопроекту, нормы будут распространены на "Северный поток — 2" в его завершающей части - отрезке в 12 морских миль у берегов Германии.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Обсудить 18
Северный поток — 2ГерманияЭкономика
Популярные комментарии
Ну и славно ! Миллер , газифицируй Россию , трубы в металлолом .
15 мая, 14:04
Ельцин Центр
3230009
Когда же мы научимся стратегически поступать... Зачем от себя говорите ? Не вы же газ продаёте , и не у вас виллы и счета в странах НАТО , а это ответ на ваш вопрос.
15 мая, 14:46
Ельцин Центр
2900115
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