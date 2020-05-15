В Германии отказались освободить "Северный поток — 2" от директивы ЕС

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии отказалось освободить " Северный поток - 2 " от требований газовой директивы Евросоюза. Федеральное сетевое агентство Германии отказалось освободить "" от требований газовой директивы Евросоюза.

Это было бы возможно, если бы газопровод построили к 23 мая 2019 года.

Нарушает Основной закон

Оператор проекта Nord Stream 2 AG не согласился с решением немецкого регулятора. В компании ответили, что к 23 мая 2019 года трубопровод завершили с точки зрения экономической функциональности, поэтому под действие директивы он не попадает.

Кроме того, международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения "завершение проекта" до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС. Поправки также противоречат гарантиям Основного закона Германии.

Оператор напомнил, что вложил в проект миллиарды евро еще до поправок в директиву.

Nord Stream 2 AG может подать апелляцию в Высший земельный суд Дюссельдорфа , а тот, возможно, перенаправит запрос в Европейский суд — высшую судебную инстанцию ЕС.

Противоречит интересам Германии

Даже в самой Германии не все согласны с решением регулятора. Так, немецкий политолог Александр Рар заявил РИА Новости, что оно противоречит интересам страны.

"Это единственный в своем роде шаг, который повлечет за собой многие процессы. Дело не закрыто", - сказал эксперт.

Он добавил, что борьба экологических лобби, направленная на полный отказ от газа и нефти в ЕС, усиливается на фоне пандемии коронавируса, однако "последнее слово о Nord Stream 2 еще не произнесено".

Суть поправок в газовую директиву

Согласно документу, на новые и действующие морские газопроводы из третьих стран в ЕС начинают распространяться правила, которые уже действуют на наземные трубы.