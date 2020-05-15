В Германии отказались освободить "Северный поток — 2" от директивы ЕС

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии отказалось освободить "Северный поток - 2" от требований газовой директивы Евросоюза.
Это было бы возможно, если бы газопровод построили к 23 мая 2019 года.
Нарушает Основной закон
Оператор проекта Nord Stream 2 AG не согласился с решением немецкого регулятора. В компании ответили, что к 23 мая 2019 года трубопровод завершили с точки зрения экономической функциональности, поэтому под действие директивы он не попадает.
Кроме того, международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения "завершение проекта" до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС. Поправки также противоречат гарантиям Основного закона Германии.
Оператор напомнил, что вложил в проект миллиарды евро еще до поправок в директиву.
Nord Stream 2 AG может подать апелляцию в Высший земельный суд Дюссельдорфа, а тот, возможно, перенаправит запрос в Европейский суд — высшую судебную инстанцию ЕС.
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Противоречит интересам Германии
Даже в самой Германии не все согласны с решением регулятора. Так, немецкий политолог Александр Рар заявил РИА Новости, что оно противоречит интересам страны.
"Это единственный в своем роде шаг, который повлечет за собой многие процессы. Дело не закрыто", - сказал эксперт.
Он добавил, что борьба экологических лобби, направленная на полный отказ от газа и нефти в ЕС, усиливается на фоне пандемии коронавируса, однако "последнее слово о Nord Stream 2 еще не произнесено".
Вчера, 13:00Сказано в эфире"Это не конец пути". Депутат ГД о решении ФРГ по "Северному потоку-2"Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказало газопроводу "Северный поток-2" в освобождении от действия правил газовой директивы ЕС. В эфире радио Sputnik член Комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков прокомментировал это решение.
Суть поправок в газовую директиву
Согласно документу, на новые и действующие морские газопроводы из третьих стран в ЕС начинают распространяться правила, которые уже действуют на наземные трубы.
В частности, речь идет о ситуации, когда добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ.
Согласно законопроекту, нормы будут распространены на "Северный поток — 2" в его завершающей части - отрезке в 12 морских миль у берегов Германии.