В Латвии выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге

РИГА, 15 мая – РИА Новости. Восемь новых случаев заражения Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Латвии за сутки, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.

"За сутки в Латвии было сделано 2156 тестов на Covid-19. Выявлено восемь новых случаев заболевания", - говорится в сообщении.

В целом с начала эпидемии проведен 85 431 анализ, Covid-19 подтвержден у 970 человек, что составляет около 1,15% общего числа протестированных, 627 человек уже выздоровели, 19 скончались.

Лечение в стационарах проходят 28 человек, у 25 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.