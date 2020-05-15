Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:26
https://ria.ru/20200515/1571495934.html
В Латвии выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1036x0_80_0_0_6281c9bbc9849fc678cdbc9883f03335.jpg
РИА Новости

В Латвии выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом за сутки

13:26 15.05.2020
133
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 15 мая – РИА Новости. Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Латвии за сутки, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.
"За сутки в Латвии было сделано 2156 тестов на Covid-19. Выявлено восемь новых случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
В целом с начала эпидемии проведен 85 431 анализ, Covid-19 подтвержден у 970 человек, что составляет около 1,15% общего числа протестированных, 627 человек уже выздоровели, 19 скончались.
Лечение в стационарах проходят 28 человек, у 25 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
10 апреля, 13:21РИА Наука
Составлена детальная карта генома нового коронавируса
100010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
Рекомендуем
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 16,4 тысячи
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Литве число случаев коронавируса выросло до 1523
Города мира. Штутгарт. Германия
В Штутгарте разрешили провести демонстрацию на пять тысяч участников
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
В ВОЗ считают, что вакцина от COVID-19 не будет готова к концу года
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
На Украине планируют начать массовое тестирование на антитела к COVID-19
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране выявили свыше двух тысяч новых случаев COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии выявили 51 новый случай заражения коронавирусом за сутки
Пассажирский самолет в небе
В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Лиссабона и Малаги
Резервная машина скорой помощи рядом с Капитолием США
В США за сутки выявили более 27 тысяч новых случаев COVID-19
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 54 644
Люди в защитных масках
Эксперт оценил возможный ущерб мировой экономике от COVID-19
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД назвал позицию о вмешательстве России в выборы в США несостоятельной
Медицинский персонал в Сингапуре
В Сингапуре число случаев коронавируса увеличилось на 793
Лиссабон
В Португалии число заразившихся коронавриусом превысило 28,5 тысячи
Автомобили скорой помощи на Украине
На Украине за сутки выявили 483 новых случая COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
Лента новостейМолния