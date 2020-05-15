МИД назвал позицию о вмешательстве России в выборы в США несостоятельной

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская сторона считает несостоятельной позицию заокеанских партнёров о вмешательстве в выборы в США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
По его словам, что "касается темы так называемого вмешательства в американские выборы, считаем позицию наших заокеанских партнеров несостоятельной".
23 марта 2019, 08:00Кто на самом деле вмешивался в американские президентские выборы
"Между Москвой и Вашингтоном существуют закрытые каналы связи для построения доверительного диалога и прояснения вопросов, вызывающих обеспокоенность двух стран", - добавил он.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в РФ, но не нашел свидетельств "сговора", который также опровергали и в Кремле, и в Вашингтоне.