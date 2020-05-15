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2020-05-15T13:25
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МИД назвал позицию о вмешательстве России в выборы в США несостоятельной
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РИА Новости

МИД назвал позицию о вмешательстве России в выборы в США несостоятельной

13:25 15.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская сторона считает несостоятельной позицию заокеанских партнёров о вмешательстве в выборы в США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
По его словам, что "касается темы так называемого вмешательства в американские выборы, считаем позицию наших заокеанских партнеров несостоятельной".
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"Между Москвой и Вашингтоном существуют закрытые каналы связи для построения доверительного диалога и прояснения вопросов, вызывающих обеспокоенность двух стран", - добавил он.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в РФ, но не нашел свидетельств "сговора", который также опровергали и в Кремле, и в Вашингтоне.
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
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Россия"вмешательство" РФ в выборы в СШАОлег СыромолотовМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
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