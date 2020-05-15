Лукашенко заявил, что белорусские продукты "с руками и ногами заберут"

МИНСК, 15 мая – РИА новости. Президент и. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.

"Если у нас будет что продать, мы всегда продадим, и по хорошей цене. Наши крестьяне это заслужили. Все-таки мы немало вкладывали труда и денег в сельское хозяйство. А сейчас с руками, ногами у нас его (продовольствие – ред.) заберут", - сказал Лукашенко, заслушав в пятницу во время совещания в Витебском районе доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко. Слова президента приводит агентство Sputnik Беларусь.

Лукашенко выразил удовлетворение тем, как проходит посевная в стране. "Поэтому хорошо, что мы вовремя посеяли. И зима была нормальная, и посевы хорошие. Надо просто не проморгать, надо на этом в этот год заработать деньги", - подчеркнул белорусский лидер.

Министр сельского хозяйства и продовольствия доложил президенту, что никакой настороженности в плане реализации продукции на экспорт нет. "Все в работе, есть контракты, они реализуются", - сказал он.

При этом, подчеркнул Крупко, равным образом стабильно обеспечиваются поставки продукции на внутренний рынок.

"Мы всегда в мире найдем, куда продать продукты питания. Поэтому объемы молока и мяса можно наращивать. Но из молока и мяса надо делать, по-народному говоря, такую "конфетку", которую у вас будут рвать с руками и ногами", - добавил Лукашенко. Глава государства отдельно акцентировал внимание на важности выращивания и заготовки качественных кормов для нужд животноводства.

Он также поднял тему обеспеченности хозяйств топливом под нужды сельхозработ. "Не должно быть никакого узкого места по топливу. Сегодня нефть дешевая - бери, сколько хочешь. Я вас предупреждал: у вас должны быть свободные емкости, чтобы был запас и в колхозах, совхозах, районных базах. Здесь не должно быть никаких вопросов", - отметил белорусский лидер.

Лукашенко также поинтересовался обеспеченностью уборочной техникой, в частности комбайнами, ведь если будет хороший урожай, то необходимо его оперативно убирать с полей, когда придет время. В этом плане им даны необходимые поручения по обеспечению дополнительного производства и поставки. "Надо напрячься, имея в виду, что будет спрос на продукты питания", - сказал президент.