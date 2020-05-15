Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T14:31
https://ria.ru/20200515/1571495836.html
Лукашенко заявил, что белорусские продукты "с руками и ногами заберут"
https://cdn23.img.ria.ru/images/149264/69/1492646925_0:245:2772:1804_1036x0_80_0_0_719a2496822d841753fd200da50846be.jpg
РИА Новости

Лукашенко заявил, что белорусские продукты "с руками и ногами заберут"

13:25 15.05.2020 (обновлено: 14:31 15.05.2020)
39886
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 15 мая – РИА новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.

"Если у нас будет что продать, мы всегда продадим, и по хорошей цене. Наши крестьяне это заслужили. Все-таки мы немало вкладывали труда и денег в сельское хозяйство. А сейчас с руками, ногами у нас его (продовольствие – ред.) заберут", - сказал Лукашенко, заслушав в пятницу во время совещания в Витебском районе доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко. Слова президента приводит агентство Sputnik Беларусь.

Лукашенко выразил удовлетворение тем, как проходит посевная в стране. "Поэтому хорошо, что мы вовремя посеяли. И зима была нормальная, и посевы хорошие. Надо просто не проморгать, надо на этом в этот год заработать деньги", - подчеркнул белорусский лидер.
Министр сельского хозяйства и продовольствия доложил президенту, что никакой настороженности в плане реализации продукции на экспорт нет. "Все в работе, есть контракты, они реализуются", - сказал он.
При этом, подчеркнул Крупко, равным образом стабильно обеспечиваются поставки продукции на внутренний рынок.
"Мы всегда в мире найдем, куда продать продукты питания. Поэтому объемы молока и мяса можно наращивать. Но из молока и мяса надо делать, по-народному говоря, такую "конфетку", которую у вас будут рвать с руками и ногами", - добавил Лукашенко. Глава государства отдельно акцентировал внимание на важности выращивания и заготовки качественных кормов для нужд животноводства.
Он также поднял тему обеспеченности хозяйств топливом под нужды сельхозработ. "Не должно быть никакого узкого места по топливу. Сегодня нефть дешевая - бери, сколько хочешь. Я вас предупреждал: у вас должны быть свободные емкости, чтобы был запас и в колхозах, совхозах, районных базах. Здесь не должно быть никаких вопросов", - отметил белорусский лидер.
Лукашенко также поинтересовался обеспеченностью уборочной техникой, в частности комбайнами, ведь если будет хороший урожай, то необходимо его оперативно убирать с полей, когда придет время. В этом плане им даны необходимые поручения по обеспечению дополнительного производства и поставки. "Надо напрячься, имея в виду, что будет спрос на продукты питания", - сказал президент.
Белоруссия ставит цель поставить за рубеж в этом году сельхозпродукции и продовольствия не менее чем на 5,4 миллиарда долларов. За январь-март 2020 года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 9,8%, за рубеж поставлено товаров на сумму более 1,4 миллиарда долларов. По итогам 2019 года экспорт сельхозпродукции и продуктов питания из Белоруссии составил 5,5 миллиарда, что на 4,5% больше показателя 2018 года. В конце апреля Лукашенко заявил, что в этом году от экспорта сельхозпродукции нужно получить "под 6 миллиардов долларов".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
27 марта, 16:07Распространение нового коронавируса
Лукашенко напомнил белорусам о запасах картошки из-за спроса на гречку
574222220
Обсудить 8
Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
Ну не знаю... Одно время я брал в наших магазинах белорусские продукты. А потом перестал, потому что ни качеством, ни ценой они российские не превосходят. Мягко говоря.
15 мая, 13:40
ss.hichnik
41213855
Продавайте куда хотите, если есть что продавать. От нас отстаньте. Мы без ваших продуктов себя обеспечим.
15 мая, 13:27
Арсений Новиков
42033333
Рекомендуем
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
США начали поставлять нефть Белоруссии
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался визита Козака в Берлин
Прохожий в маске на улице Большая Якиманка в Москве
Эпидемиолог рассказал, когда начнется "нормальная жизнь"
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Скворцова сообщила об эффективности "Мефлохина" против коронавируса
Вероника Скворцова
Скворцова рассказала о самой уязвимой для коронавируса группе крови
Строительство трубопровода Северный поток - 2
В Госдуме оценили решение Германии по "Северному потоку — 2"
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Глава ЕЭК назвал текущую ситуацию в мире проверкой на прочность для ЕАЭС
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
В Германии отказались освободить "Северный поток — 2" от директивы ЕС
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров заявил, что абсолютной свободы общения после эпидемии уже не будет
“Развели канитель” – Путин отчитал чиновников за задержку выплат медикам
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
Лента новостейМолния