На Украине планируют начать массовое тестирование на антитела к COVID-19

Также на совещании министр здравоохранения сообщил, что медикам, которые борются с коронавирусом, в 12 областях Украины полностью выплатили надбавки за март, в некоторых областях уже начали выплачивать надбавки за апрель. "Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такую тяжелую и ответственную работу не получит последний врач, который борется с коронавирусом", - цитирует Зеленского пресс-служба.