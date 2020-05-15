На Украине планируют начать массовое тестирование на антитела к COVID-19

КИЕВ, 15 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины планирует на следующей неделе начать массовое ИФА-тестирование (иммуноферментный анализ) для выявления антител к коронавирусу, сообщила в пятницу пресс-служба офиса президента по итогам совещания под председательством главы государства Владимира Зеленского.
"Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19. По словам главы минздрава (Максима Степанова – ред.), если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела должны начать на следующей неделе", - говорится в сообщении.
Также на совещании министр здравоохранения сообщил, что медикам, которые борются с коронавирусом, в 12 областях Украины полностью выплатили надбавки за март, в некоторых областях уже начали выплачивать надбавки за апрель. "Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такую тяжелую и ответственную работу не получит последний врач, который борется с коронавирусом", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Ранее Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса. Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных с COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающим услуги находящимся дома гражданам - до 100% заработной платы.
По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 17330 человек, 476 скончались, 4473 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.