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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:23
https://ria.ru/20200515/1571495781.html
На Украине планируют начать массовое тестирование на антитела к COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

На Украине планируют начать массовое тестирование на антитела к COVID-19

13:24 15.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КИЕВ, 15 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины планирует на следующей неделе начать массовое ИФА-тестирование (иммуноферментный анализ) для выявления антител к коронавирусу, сообщила в пятницу пресс-служба офиса президента по итогам совещания под председательством главы государства Владимира Зеленского.
"Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19. По словам главы минздрава (Максима Степанова – ред.), если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела должны начать на следующей неделе", - говорится в сообщении.
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Также на совещании министр здравоохранения сообщил, что медикам, которые борются с коронавирусом, в 12 областях Украины полностью выплатили надбавки за март, в некоторых областях уже начали выплачивать надбавки за апрель. "Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такую тяжелую и ответственную работу не получит последний врач, который борется с коронавирусом", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Ранее Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса. Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных с COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающим услуги находящимся дома гражданам - до 100% заработной платы.
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По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 17330 человек, 476 скончались, 4473 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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