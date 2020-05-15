Эксперт оценил возможный ущерб мировой экономике от COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пандемия коронавирусной инфекции может нанести более глубокий ущерб мировой экономике, нежели многие другие катастрофы прошлого, заявил в пятницу старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
"COVID-19 может иметь более глубокие последствия, чем прочие катастрофы прошлого – даже те из них, которые сопровождались значительно большими человеческими и материальными жертвами", - сказал Кашин в рамках вебинара, организованного на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Как полагает эксперт, столь значительное влияние пандемии на существующий миропорядок связано с тем, что она произошла "в совсем других условиях, которые не встречались никогда раньше". "Если мы вспомним самую известную глобальную пандемию XX века - пандемию испанского гриппа,… то здесь мы увидим очень большие отличия", - напомнил эксперт.
"Сейчас же наибольшие потери пандемия COVID-19 наносит странам, которые являются центрами современной глобальной экономики: США и Западная Европа. Во-вторых, если 100 лет назад эти страны были максимально мобилизованы и готовы, то сейчас они максимально демобилизованы", - заявил Кашин.
Вся логика развития мировой экономики последних десятилетий, утверждает Кашин, состояла в "повышении эффективности за счет снижения устойчивости и защищенности".
"COVID-19 покончил с этими заблуждениями. Если оказалась возможной одна пандемия, которая нанесла многим странам ущерб, сопоставимый со средних масштабов войной,… значит, это будет повторяться снова и снова", - резюмировал эксперт.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф