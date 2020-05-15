Эксперт оценил возможный ущерб мировой экономике от COVID-19

"COVID-19 может иметь более глубокие последствия, чем прочие катастрофы прошлого – даже те из них, которые сопровождались значительно большими человеческими и материальными жертвами", - сказал Кашин в рамках вебинара, организованного на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как полагает эксперт, столь значительное влияние пандемии на существующий миропорядок связано с тем, что она произошла "в совсем других условиях, которые не встречались никогда раньше". "Если мы вспомним самую известную глобальную пандемию XX века - пандемию испанского гриппа,… то здесь мы увидим очень большие отличия", - напомнил эксперт.