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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:17
https://ria.ru/20200515/1571494350.html
Эксперт оценил возможный ущерб мировой экономике от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570170112_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_329b039ae27b02eecd257cef76e7af57.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил возможный ущерб мировой экономике от COVID-19

13:17 15.05.2020
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© REUTERS / Aly SongЛюди в защитных масках
Люди в защитных масках
© REUTERS / Aly Song
Люди в защитных масках . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пандемия коронавирусной инфекции может нанести более глубокий ущерб мировой экономике, нежели многие другие катастрофы прошлого, заявил в пятницу старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
"COVID-19 может иметь более глубокие последствия, чем прочие катастрофы прошлого – даже те из них, которые сопровождались значительно большими человеческими и материальными жертвами", - сказал Кашин в рамках вебинара, организованного на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Как полагает эксперт, столь значительное влияние пандемии на существующий миропорядок связано с тем, что она произошла "в совсем других условиях, которые не встречались никогда раньше". "Если мы вспомним самую известную глобальную пандемию XX века - пандемию испанского гриппа,… то здесь мы увидим очень большие отличия", - напомнил эксперт.
По его словам, в отличие от коронавируса "испанка" нанесла основной удар по "периферии" существовавшей тогда глобальной экономики – самыми пострадавшими странами тогда стали Китай и Индия.
"Сейчас же наибольшие потери пандемия COVID-19 наносит странам, которые являются центрами современной глобальной экономики: США и Западная Европа. Во-вторых, если 100 лет назад эти страны были максимально мобилизованы и готовы, то сейчас они максимально демобилизованы", - заявил Кашин.
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Вся логика развития мировой экономики последних десятилетий, утверждает Кашин, состояла в "повышении эффективности за счет снижения устойчивости и защищенности".
"COVID-19 покончил с этими заблуждениями. Если оказалась возможной одна пандемия, которая нанесла многим странам ущерб, сопоставимый со средних масштабов войной,… значит, это будет повторяться снова и снова", - резюмировал эксперт.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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