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2020-05-15T18:45
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Лавров прокомментировал объяснения властей Чехии о памятнике Коневу
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РИА Новости

Лавров прокомментировал объяснения властей Чехии о памятнике Коневу

13:17 15.05.2020 (обновлено: 18:45 15.05.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Объяснения властей Чехии, что памятник маршалу Ивану Коневу не имел к ним отношения, а находился в муниципальной собственности, можно назвать "детскими", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Нам объяснили, очень не по-взрослому, что правительство Чехии к этому (сносу) не имеет никакого отношения, потому что памятник находился в собственности этого муниципалитета, то есть этого старосты. Я считаю, что это какое-то детское объяснение, потому что обязательство об обеспечении сохранности памятника лежало на плечах чешского государства. Более того, до последнего времени, и мы это знали, а чешская сторона это подтверждала, памятник находился в реестре Министерства обороны Чехии", — заявил Лавров в интервью медиахолдингу РБК.
В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Вчера, 00:15
Чешский депутат назвал отвратительным и циничным снос памятника Коневу
18351523
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Министерство обороны ЧехииСергей ЛавровЧехияВ мире
Популярные комментарии
Есть такое понятие, как совесть. Так что можно сделать вывод, что чехи потеряли это чувство!
15 мая, 14:07
salivina
1700100
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