Лавров прокомментировал объяснения властей Чехии о памятнике Коневу

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Объяснения властей Чехии, что памятник маршалу Ивану Коневу не имел к ним отношения, а находился в муниципальной собственности, можно назвать "детскими", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Нам объяснили, очень не по-взрослому, что правительство Чехии к этому (сносу) не имеет никакого отношения, потому что памятник находился в собственности этого муниципалитета, то есть этого старосты. Я считаю, что это какое-то детское объяснение, потому что обязательство об обеспечении сохранности памятника лежало на плечах чешского государства. Более того, до последнего времени, и мы это знали, а чешская сторона это подтверждала, памятник находился в реестре Министерства обороны Чехии", — заявил Лавров в интервью медиахолдингу РБК.
В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.