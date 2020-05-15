В Ивановской области число выздоровевших от COVID-19 превысило 300

ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Число жителей Число жителей Ивановской области , которые выздоровели после коронавирусной инфекции, выросло до 307, количество летальных случаев среди пациентов с COVID-19 достигло 13, сообщает областное правительство.

За сутки в регионе подтвержден 101 диагноз COVID-19. "По состоянию на 15 мая 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 1124 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 307 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус", - говорится в сообщении.

Также за сутки подтвержден еще один летальный случай пациента с COVID-19.

"Тринадцать пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии", - информируют областные власти.

С 4 марта в области проводится обязательное тестирование на коронавирус всех больных с пневмонией. С 16 апреля на коронавирус тестируют пациентов с симптомами ОРВИ.

"Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 427 положительных тестов на коронавирус (40 за последние сутки). Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 227 случаев", - говорится в сообщении.

Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.