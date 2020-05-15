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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:16
https://ria.ru/20200515/1571494264.html
В Ивановской области число выздоровевших от COVID-19 превысило 300
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655508_0:167:1600:1067_1036x0_80_0_0_ba8c2803512e215dae10f0e7ae6ed089.jpg
РИА Новости

В Ивановской области число выздоровевших от COVID-19 превысило 300

13:16 15.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Число жителей Ивановской области, которые выздоровели после коронавирусной инфекции, выросло до 307, количество летальных случаев среди пациентов с COVID-19 достигло 13, сообщает областное правительство.
За сутки в регионе подтвержден 101 диагноз COVID-19. "По состоянию на 15 мая 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 1124 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 307 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус", - говорится в сообщении.
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Также за сутки подтвержден еще один летальный случай пациента с COVID-19.
"Тринадцать пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии", - информируют областные власти.
С 4 марта в области проводится обязательное тестирование на коронавирус всех больных с пневмонией. С 16 апреля на коронавирус тестируют пациентов с симптомами ОРВИ.
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"Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 427 положительных тестов на коронавирус (40 за последние сутки). Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 227 случаев", - говорится в сообщении.
Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ивановская областьОбщество
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