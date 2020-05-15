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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:15
https://ria.ru/20200515/1571494224.html
ВОЗ не рекомендует применять UV-лампы для лечения COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451193_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_58cdadbfa0b59e12cdded7abc03abf42.jpg
РИА Новости

ВОЗ не рекомендует применять UV-лампы для лечения COVID-19

13:15 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ в инфекционном корпусе
Сотрудник ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в инфекционном корпусе
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ в инфекционном корпусе. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 15 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать ультрафиолетовые лампы для лечения COVID-19 из-за возможного вреда для кожи, заявила на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
"Мы еще не определили, что убивает этот вирус, но мы определили то, что он достаточно устойчивый и может жить долгое время. Проблема ультрафиолетового излучения же заключается в том, что оно может причинить вред вашей коже и другой вред. Так что нет, мы не рекомендуем его использование", - сказала она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Маргарет ХаррисЖенева (город)В мире
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