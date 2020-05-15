ВОЗ не рекомендует применять UV-лампы для лечения COVID-19

"Мы еще не определили, что убивает этот вирус, но мы определили то, что он достаточно устойчивый и может жить долгое время. Проблема ультрафиолетового излучения же заключается в том, что оно может причинить вред вашей коже и другой вред. Так что нет, мы не рекомендуем его использование", - сказала она.