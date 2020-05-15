ВОЗ не рекомендует применять UV-лампы для лечения COVID-19

ЖЕНЕВА, 15 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать ультрафиолетовые лампы для лечения COVID-19 из-за возможного вреда для кожи, заявила на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
"Мы еще не определили, что убивает этот вирус, но мы определили то, что он достаточно устойчивый и может жить долгое время. Проблема ультрафиолетового излучения же заключается в том, что оно может причинить вред вашей коже и другой вред. Так что нет, мы не рекомендуем его использование", - сказала она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.