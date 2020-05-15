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2020-05-15T13:15
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Instagram восстановил и снова закрыл аккаунты о Кадырове
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РИА Новости

Instagram восстановил и снова закрыл аккаунты о Кадырове

13:15 15.05.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 15 мая – РИА Новости. Соцсеть Instagram сначала извинилась и восстановила несколько аккаунтов о деятельности главы Чечни Рамзана Кадырова, в том числе страницу регионального фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, но потом вновь заблокировала восстановленные страницы, сообщил РИА Новости помощник главы республики, директор телекомпании "Грозный" Ахмед Дудаев.
В среду представитель компании Facebook сообщил РИА Новости, что аккаунт Кадырова в Instagram удален из-за санкций против него. Позже Дудаев пояснил, что заблокированные компанией Facebook в чеченском сегменте Instagram четыре крупных аккаунта с многомиллионной аудиторией не принадлежат главе республики Рамзану Кадырову, один из них является официальной страницей регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
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"Эти несколько аккаунтов в Instagram с многомиллионной аудиторией уже несколько дней испытывают проблемы. Их разблокировали вчера, пришло письмо, что данные страницы были заблокированы администрацией Instagram по ошибке, извинились за предоставленные неудобства, но затем сразу вновь заблокировали", - заявил Дудаев.
Он выразил недоумение в связи со сложившейся ситуацией. "Почему-то блокируются страницы о деятельности главы Чечни Рамзана Кадырова, хотя они ему не принадлежат. Оснований юридических для блокировки нет, согласно правилам самого Facebook", - заметил Дудаев, добавив, что "одна страница официально принадлежит фонду, другая ведется сотрудником телекомпании, не имеющим отношения к лицам, находящимся в санкционном списке".
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Он подчеркнул, что, согласно логике Facebook, под американские санкции подпадают все, кто интересуется деятельностью Кадырова. "Получается, все кто следит или интересуется деятельностью главы Чечни и жизнью республики, согласно политике Facebook, находятся в санкционном списке", - заявил Дудаев.
Аккаунты Кадырова уже блокировались в 2017 году. Тогда Кадыров, комментируя ситуацию с блокировкой страниц в Instagram и Facebook, отмечал, что в госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что записи активно читают сотни тысяч молодых людей из Соединенных Штатов Америки.
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Ахмед ДудаевИнстаграмFacebookЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСШАВ мире
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