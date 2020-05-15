В Иране выявили свыше двух тысяч новых случаев COVID-19

ТЕГЕРАН, 15 мая – РИА Новости. Иран впервые более чем за месяц выявил свыше 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом , следует из данных, которые озвучил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 2 102 новых случая заражения коронавирусом. С учетом этих данных число заразившихся достигло 116 635. При этом выздоровели 9 1836 человек", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

Последний раз в Иране число суточных заражений, превышавших отметку в две тысячи, было зафиксировано 7 апреля.

Однако, как отметил Джаханпур, среди новых 2102 заразившихся 80% составляют те, у кого либо слабые, либо средние симптомы.

Он также добавил, что за прошедшие сутки скончались 48 человек с коронавирусом (близко к среднему показателю), а число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 6 902.