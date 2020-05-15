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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:15
https://ria.ru/20200515/1571494105.html
В Иране выявили свыше двух тысяч новых случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591733_530:0:2816:1286_1036x0_80_0_0_22fcde22d1bedc730fbdd8ba713f5fa6.jpg
РИА Новости

В Иране выявили свыше двух тысяч новых случаев COVID-19

13:14 15.05.2020 (обновлено: 13:15 15.05.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 15 мая – РИА Новости. Иран впервые более чем за месяц выявил свыше 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных, которые озвучил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки удалось выявить 2 102 новых случая заражения коронавирусом. С учетом этих данных число заразившихся достигло 116 635. При этом выздоровели 9 1836 человек", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
Последний раз в Иране число суточных заражений, превышавших отметку в две тысячи, было зафиксировано 7 апреля.
Однако, как отметил Джаханпур, среди новых 2102 заразившихся 80% составляют те, у кого либо слабые, либо средние симптомы.
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Он также добавил, что за прошедшие сутки скончались 48 человек с коронавирусом (близко к среднему показателю), а число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 6 902.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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