В Чечне студентов-медиков привлекут для борьбы с коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 15 мая – РИА Новости. Около 90 студентов старших курсов медицинского факультета Чеченского государственного университета будут привлечены для помощи в лечении больных коронавирусом, сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов, добавив, что желание помочь изъявили сами студенты.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что около 41 тысячи студентов, ординаторов и аспирантов помогают бороться с распространением коронавирусной инфекции в России, в "красной зоне" добровольно работают те, у кого нет медицинских противопоказаний.
"Мы все понимаем, что ни одна система здравоохранения не была готова к такой ситуации по кадровому составу. Нет такого количества инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов. Эти 90 человек, которые сегодня вступают в ряды медиков, для нас огромная помощь", - заявил Сулейманов на встрече со студентами в университете.
По его словам, желающих оказать помощь и занять место среди медперсонала и врачей скорой помощи еще больше, но не у всех есть сертификаты, дающие разрешение на оказание медицинской помощи. "Такое стремление помочь своему народу в трудную минуту отрадно", — отметил министр.
В Чечне, по данным минздрава республики, зарегистрировано 865 больных коронавирусом, из них 502 вылечились, 9 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.