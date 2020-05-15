В Чечне студентов-медиков привлекут для борьбы с коронавирусом

"Мы все понимаем, что ни одна система здравоохранения не была готова к такой ситуации по кадровому составу. Нет такого количества инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов. Эти 90 человек, которые сегодня вступают в ряды медиков, для нас огромная помощь", - заявил Сулейманов на встрече со студентами в университете.