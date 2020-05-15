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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:14
https://ria.ru/20200515/1571494073.html
В Чечне студентов-медиков привлекут для борьбы с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Чечне студентов-медиков привлекут для борьбы с коронавирусом

13:14 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 15 мая – РИА Новости. Около 90 студентов старших курсов медицинского факультета Чеченского государственного университета будут привлечены для помощи в лечении больных коронавирусом, сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов, добавив, что желание помочь изъявили сами студенты.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что около 41 тысячи студентов, ординаторов и аспирантов помогают бороться с распространением коронавирусной инфекции в России, в "красной зоне" добровольно работают те, у кого нет медицинских противопоказаний.
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Карта распространения нового коронавируса в России
"Мы все понимаем, что ни одна система здравоохранения не была готова к такой ситуации по кадровому составу. Нет такого количества инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов. Эти 90 человек, которые сегодня вступают в ряды медиков, для нас огромная помощь", - заявил Сулейманов на встрече со студентами в университете.
По его словам, желающих оказать помощь и занять место среди медперсонала и врачей скорой помощи еще больше, но не у всех есть сертификаты, дающие разрешение на оказание медицинской помощи. "Такое стремление помочь своему народу в трудную минуту отрадно", — отметил министр.
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В Чечне, по данным минздрава республики, зарегистрировано 865 больных коронавирусом, из них 502 вылечились, 9 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЧеченская республика (Чечня)Здоровье - ОбществоОбщество
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