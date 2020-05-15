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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:55
https://ria.ru/20200515/1571493980.html
Эпидемиолог рассказал, когда начнется "нормальная жизнь"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569963760_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3b485590d7752ddbdc47299f516b6a4c.jpg
РИА Новости

Эпидемиолог рассказал, когда начнется "нормальная жизнь"

13:13 15.05.2020 (обновлено: 14:55 15.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрохожий в маске на улице Большая Якиманка в Москве
Прохожий в маске на улице Большая Якиманка в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, что не только лето, но и всю оставшуюся жизнь люди проведут с коронавирусом.
Он отметил, что вопрос заключается в борьбе с инфекцией.

"Нормально жить мы будем только после того, как начнем массово вакцинироваться", — пояснил Гинцбург.

Он напомнил, что в каждой стране действует свой календарь прививок, а на изготовление вакцин выделяется много средств, иначе смертность была бы выше.
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По мнению Гинцбурга, вакцина появится в течение нескольких месяцев или до конца года. После этого коронавирусная инфекция станет управляемой.
Всего, по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 4,2 миллиона инфицированных, 294 тысячи из них умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, первое место по числу жертв и случаев заболевания занимают США.
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 262 тысячи, 2418 человек скончались, более 58 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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