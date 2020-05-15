Эпидемиолог рассказал, когда начнется "нормальная жизнь"

Прохожий в маске на улице Большая Якиманка в Москве

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, что не только лето, но и всю оставшуюся жизнь люди проведут с коронавирусом

Он отметил, что вопрос заключается в борьбе с инфекцией.

"Нормально жить мы будем только после того, как начнем массово вакцинироваться", — пояснил Гинцбург.

Он напомнил, что в каждой стране действует свой календарь прививок, а на изготовление вакцин выделяется много средств, иначе смертность была бы выше.

По мнению Гинцбурга, вакцина появится в течение нескольких месяцев или до конца года. После этого коронавирусная инфекция станет управляемой.

Всего, по данным ВОЗ , в мире насчитывается более 4,2 миллиона инфицированных, 294 тысячи из них умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, первое место по числу жертв и случаев заболевания занимают США

В России число случаев заражения коронавирусом превысило 262 тысячи, 2418 человек скончались, более 58 тысяч вылечились.