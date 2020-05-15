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2020-05-15T13:10
https://ria.ru/20200515/1571493916.html
Лавров рассказал о проекте документа виртуального саммита СБ ООН
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565323856_0:38:2000:1163_1036x0_80_0_0_230f29cbc6e682dc92efe849b9a6662b.jpg
РИА Новости

Лавров рассказал о проекте документа виртуального саммита СБ ООН

13:10 15.05.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в проекте документа виртуального саммита "пятерки" СБ ООН нет неожиданностей.
"Я думаю, там вы не найдете каких-то неожиданностей. Я не буду рассказывать о том, что в этом документе содержится, но по большому счету, если вы почитаете уже выпущенные решения Генеральной ассамблеи ООН и Группы 20, вы составите себе впечатление о том, в каком направлении идет работа на этом этапе подготовки предлагаемой французами видеоконференции постоянных членов Совета безопасности ООН", - сказал Лавров в онлайн-интервью медиахолдингу РБК.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что дата виртуального саммита "пятерки" СБ ООН все еще не согласована, но тема остается в повестке дня, продвижение вперед есть.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 12:42
Лавров прокомментировал подготовку к онлайн-саммиту СБ ООН
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