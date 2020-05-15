Бундестаг принял закон о наказании за осквернение флагов других стран

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Германский Бундестаг принял закон, предусматривающий денежный штраф или лишение свободы за осквернение символики Европейского союза и флагов иностранных государств, сообщил Германский Бундестаг принял закон, предусматривающий денежный штраф или лишение свободы за осквернение символики Европейского союза и флагов иностранных государств, сообщил немецкий телеканал n-tv.

До сих пор наказание предусматривалось в стране только за надругательство над символами самой Германии, и лишь при определенных условиях наказуемым являлось и оскорбление символов других стран. Согласно принятому в четверг закону, в будущем за осквернение символики ЕС и иностранных государств может грозить лишение свободы сроком до трех лет.

Как отмечает телеканал, поводом для принятия закона стали события 2017 года, когда в ходе протестов в Берлине демонстранты сжигали флаги Израиля. "В Германии не могут гореть израильские флаги", - заявил представитель фракции СДПГ в бундестаге Йоханнес Фехнер.

Министр юстиции страны Кристине Ламбрехт подчеркнула, в свою очередь, что "публичное сжигание флагов не имеет ничего общего с мирным протестом". Она добавила, что подобные действия лишь "разжигают ненависть, ярость и агрессию".