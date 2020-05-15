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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:09
https://ria.ru/20200515/1571493757.html
Лавров рассказал, когда пройдет очный саммит СБ ООН
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565170406_0:126:1632:1044_1036x0_80_0_0_cdf608b1c40a3269551f979d030d43ed.jpg
РИА Новости

Лавров рассказал, когда пройдет очный саммит СБ ООН

13:09 15.05.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Очный саммит "пятерки" членов Совета безопасности ООН будет проведен, но после урегулирования ситуации с коронавирусом, участвовать готовы все партнеры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши партнеры, я имею в виду и Францию, и США, и Великобританию, и КНР, подтверждают в каждой беседе на всех уровнях, что эта инициатива полностью сохраняет и даже повышает свою актуальность в современных условиях, так что как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы уже будем предметно рассматривать логистические вопросы подготовки такого форума", - сказал Лавров в онлайн-интервью медиахолдингу РБК, отвечая на вопрос о возможности очной встречи "пятерки" СБ ООН.
Он подчеркнул, что содержательным наполнением этой встречи участники "пятерки" занимаются сейчас дистанционно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 12:42
Лавров прокомментировал подготовку к онлайн-саммиту СБ ООН
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