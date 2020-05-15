Лавров рассказал, когда пройдет очный саммит СБ ООН

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Очный саммит "пятерки" членов Совета безопасности ООН будет проведен, но после урегулирования ситуации с коронавирусом, участвовать готовы все партнеры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши партнеры, я имею в виду и Францию, и США, и Великобританию, и КНР, подтверждают в каждой беседе на всех уровнях, что эта инициатива полностью сохраняет и даже повышает свою актуальность в современных условиях, так что как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы уже будем предметно рассматривать логистические вопросы подготовки такого форума", - сказал Лавров в онлайн-интервью медиахолдингу РБК, отвечая на вопрос о возможности очной встречи "пятерки" СБ ООН.
Он подчеркнул, что содержательным наполнением этой встречи участники "пятерки" занимаются сейчас дистанционно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.