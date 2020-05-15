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2020-05-15T13:08
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США передали ВСУ оборудование на $25 млн для использования в Донбассе
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РИА Новости

США передали ВСУ оборудование на $25 млн для использования в Донбассе

13:08 15.05.2020
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 15 мая – РИА Новости. США передали Украине приборы ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование на более 25 миллионов долларов для использования в зоне военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба посольства США.
Ранее США передали силам спецопераций вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью 1,5 миллиона долларов, а также дополнительные транспортные средства, которые украинские военные смогут использовать в Донбассе.
"Несмотря на COVID-19, США продолжают оказывать Украине помощь в области безопасности! На этой неделе отдел военного сотрудничества получил приборы ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 миллионов долларов для использования в зоне операции объединенных сил", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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ДонбассСШАУкраинаВ мире
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