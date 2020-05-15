США передали ВСУ оборудование на $25 млн для использования в Донбассе

Ранее США передали силам спецопераций вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью 1,5 миллиона долларов, а также дополнительные транспортные средства, которые украинские военные смогут использовать в Донбассе.
"Несмотря на COVID-19, США продолжают оказывать Украине помощь в области безопасности! На этой неделе отдел военного сотрудничества получил приборы ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 миллионов долларов для использования в зоне операции объединенных сил", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения