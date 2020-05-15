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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:06
https://ria.ru/20200515/1571493547.html
Лавров назвал главную задачу мер по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Лавров назвал главную задачу мер по борьбе с коронавирусом

13:06 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Меры по борьбе с коронавирусом подчинены главной задаче – обеспечить безопасность населения и государства, вопрос открытия границ Россией со своими соседями должен быть адресован структурам власти, отвечающим за санитарно-эпидемиологическую и биологическую безопасность в стране, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вопрос к тем структурам власти, которые в соответствии с законом отвечают за санитарно-эпидемиологическую и биологическую безопасность в нашей стране, за здоровье населения", - сказал Лавров в онлайн-интервью медиахолдингу РБК, отвечая на вопрос о том, когда Россия может начать открывать свои границы со своими соседями по СНГ.
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"Все, что делается для борьбы с коронавирусом, подчинено главной задаче – обеспечить безопасность населения, безопасность государства, в том числе – и от эпидемиологических угроз", - добавил глава МИД.
По его словам, решения принимаются в рамках межведомственных структур, которые существуют при правительстве, при государственном совете. "Есть оперативный штаб, есть координационный совет. МИД входит в эти структуры, но отвечает исключительно за вопросы, которые входят в нашу компетенцию. Это вопросы второстепенные по отношению к стратегии, которую выбирают для борьбы с коронавирусом, и которые будут выбирать для того, чтобы плавно и безболезненно выйти из нынешних мер самоизоляции", - пояснил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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