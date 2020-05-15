Лавров назвал главную задачу мер по борьбе с коронавирусом

По его словам, решения принимаются в рамках межведомственных структур, которые существуют при правительстве, при государственном совете. "Есть оперативный штаб, есть координационный совет. МИД входит в эти структуры, но отвечает исключительно за вопросы, которые входят в нашу компетенцию. Это вопросы второстепенные по отношению к стратегии, которую выбирают для борьбы с коронавирусом, и которые будут выбирать для того, чтобы плавно и безболезненно выйти из нынешних мер самоизоляции", - пояснил министр.