Лавров назвал главную задачу мер по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Меры по борьбе с коронавирусом подчинены главной задаче – обеспечить безопасность населения и государства, вопрос открытия границ Россией со своими соседями должен быть адресован структурам власти, отвечающим за санитарно-эпидемиологическую и биологическую безопасность в стране, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вопрос к тем структурам власти, которые в соответствии с законом отвечают за санитарно-эпидемиологическую и биологическую безопасность в нашей стране, за здоровье населения", - сказал Лавров в онлайн-интервью медиахолдингу РБК, отвечая на вопрос о том, когда Россия может начать открывать свои границы со своими соседями по СНГ.
"Все, что делается для борьбы с коронавирусом, подчинено главной задаче – обеспечить безопасность населения, безопасность государства, в том числе – и от эпидемиологических угроз", - добавил глава МИД.
По его словам, решения принимаются в рамках межведомственных структур, которые существуют при правительстве, при государственном совете. "Есть оперативный штаб, есть координационный совет. МИД входит в эти структуры, но отвечает исключительно за вопросы, которые входят в нашу компетенцию. Это вопросы второстепенные по отношению к стратегии, которую выбирают для борьбы с коронавирусом, и которые будут выбирать для того, чтобы плавно и безболезненно выйти из нынешних мер самоизоляции", - пояснил министр.
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