Онлайн-конференция о медицинских костюмах для защиты от COVID-19

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Участники:
- бренд-директор компании URBANTIGER Анастасия ПИОРУНСКАЯ;
- эксперт текстильной отрасли Елена САНЖЕЕВА;
- представители медицинской сферы.
Петербургский бренд технологичной одежды URBANTIGER начал производство многоразовых медицинских костюмов, предназначенных для защиты медиков в условиях борьбы с COVID-19. Насколько эффективно костюмы предохраняют от коронавируса? Каковы гарантии? Какие проверки были пройдены? Насколько комфортен костюм? В чем заключаются его технологические особенности?
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
Участники:
- бренд-директор компании URBANTIGER Анастасия ПИОРУНСКАЯ;
- эксперт текстильной отрасли Елена САНЖЕЕВА;
- представители медицинской сферы.
Петербургский бренд технологичной одежды URBANTIGER начал производство многоразовых медицинских костюмов, предназначенных для защиты медиков в условиях борьбы с COVID-19. Насколько эффективно костюмы предохраняют от коронавируса? Каковы гарантии? Какие проверки были пройдены? Насколько комфортен костюм? В чем заключаются его технологические особенности?
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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