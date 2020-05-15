Онлайн-конференция о медицинских костюмах для защиты от COVID-19

- бренд-директор компании URBANTIGER Анастасия ПИОРУНСКАЯ;- эксперт текстильной отрасли Елена САНЖЕЕВА;- представители медицинской сферы.Петербургский бренд технологичной одежды URBANTIGER начал производство многоразовых медицинских костюмов, предназначенных для защиты медиков в условиях борьбы с COVID-19. Насколько эффективно костюмы предохраняют от коронавируса? Каковы гарантии? Какие проверки были пройдены? Насколько комфортен костюм? В чем заключаются его технологические особенности?