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2020-05-15T13:04
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Онлайн-конференция о медицинских костюмах для защиты от COVID-19
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РИА Новости

Онлайн-конференция о медицинских костюмах для защиты от COVID-19

13:04 15.05.2020
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19 мая в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Медицинские костюмы компании URBANTIGER: комфорт и защита врачей от COVID-19".
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Участники:
- бренд-директор компании URBANTIGER Анастасия ПИОРУНСКАЯ;
- эксперт текстильной отрасли Елена САНЖЕЕВА;
- представители медицинской сферы.

Петербургский бренд технологичной одежды URBANTIGER начал производство многоразовых медицинских костюмов, предназначенных для защиты медиков в условиях борьбы с COVID-19. Насколько эффективно костюмы предохраняют от коронавируса? Каковы гарантии? Какие проверки были пройдены? Насколько комфортен костюм? В чем заключаются его технологические особенности?

ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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