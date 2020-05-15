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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:14
https://ria.ru/20200515/1571493002.html
Исследование: в России треть сотрудников туротрасли потеряли работу
https://cdn23.img.ria.ru/images/155243/12/1552431261_0:0:2840:1598_1036x0_80_0_0_f21629f53ddda050fea8d11947675a2e.jpg
РИА Новости

Исследование: в России треть сотрудников туротрасли потеряли работу

13:02 15.05.2020 (обновлено: 13:14 15.05.2020)
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© Depositphotos / GeorgeRudyВ туристическом агентстве
В туристическом агентстве
© Depositphotos / GeorgeRudy
В туристическом агентстве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более трети сотрудников туристической отрасли в России потеряли работу из-за пандемии COVID-19, сохранить занятость и зарплату в большей степени удалось силовикам, представителям органов власти и управления, а также медработникам, следует из данных аналитического бюллетеня НИУ ВШЭ об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире.
Согласно исследованию института, пандемия коронавируса и режим самоизоляции меньше всего сказались на респондентах, которые заняты в сферах сельского хозяйства (71,9%), жилищно-коммунального хозяйства (70,1% сохранили работу и зарплату), медицины (77,8%), органов власти и управления (77,8%), армии (78%) и безопасности и охраны (82,7%). Более 70% респондентов в каждой их этих сфер отметили, что они продолжили ходить на работу и сохранили зарплату.
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Исследование также показало, что наибольшая доля сотрудников, работавших удаленно еще до пандемии, приходилась на сферу информационных технологий и телекоммуникаций – она составляла 15,1%. Наибольшая доля сотрудников, которым пришлось перейти на удаленку с полным сохранением зарплаты - в сферах образования (55,1%) и науки (40%).
Полная потеря зарплаты сильнее всего затронула сферы услуг, туризма, гостиничного бизнеса, недвижимости и общественного питания: в неоплачиваемый отпуск ушли от 16,7% до 22,4% от их представителей. О потере работы заявила треть сотрудников туротрасли (36,8%), пятая часть сотрудников гостиниц (21,9%) и сферы услуг (19,8%).
Исследование проводилось в четыре этапа: 18-19 марта в нем приняло участие 1247 респондентов, 4-5 апреля - 3065 респондентов, 18-20 апреля - 11 139 респондентов из всех субъектов РФ, 11-12 мая - 7292 респондента из всех субъектов РФ.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)Общество
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