Исследование: в России треть сотрудников туротрасли потеряли работу

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более трети сотрудников туристической отрасли в России потеряли работу из-за пандемии Более трети сотрудников туристической отрасли в России потеряли работу из-за пандемии COVID-19 , сохранить занятость и зарплату в большей степени удалось силовикам, представителям органов власти и управления, а также медработникам, следует из данных аналитического бюллетеня НИУ ВШЭ об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире.

Согласно исследованию института, пандемия коронавируса и режим самоизоляции меньше всего сказались на респондентах, которые заняты в сферах сельского хозяйства (71,9%), жилищно-коммунального хозяйства (70,1% сохранили работу и зарплату), медицины (77,8%), органов власти и управления (77,8%), армии (78%) и безопасности и охраны (82,7%). Более 70% респондентов в каждой их этих сфер отметили, что они продолжили ходить на работу и сохранили зарплату.

Исследование также показало, что наибольшая доля сотрудников, работавших удаленно еще до пандемии, приходилась на сферу информационных технологий и телекоммуникаций – она составляла 15,1%. Наибольшая доля сотрудников, которым пришлось перейти на удаленку с полным сохранением зарплаты - в сферах образования (55,1%) и науки (40%).

Полная потеря зарплаты сильнее всего затронула сферы услуг, туризма, гостиничного бизнеса, недвижимости и общественного питания: в неоплачиваемый отпуск ушли от 16,7% до 22,4% от их представителей. О потере работы заявила треть сотрудников туротрасли (36,8%), пятая часть сотрудников гостиниц (21,9%) и сферы услуг (19,8%).

Исследование проводилось в четыре этапа: 18-19 марта в нем приняло участие 1247 респондентов, 4-5 апреля - 3065 респондентов, 18-20 апреля - 11 139 респондентов из всех субъектов РФ, 11-12 мая - 7292 респондента из всех субъектов РФ.