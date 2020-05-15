Горьковский автозавод с июня переходит на четырехдневный режим работы

"В июне ГАЗ переходит на 4-дневный режим работы. Сокращенный график вводится на полгода - с 19 июня по 18 декабря. Также в качестве вынужденной меры из-за падения объема заказа с 22 июня по 5 июля ГАЗ приостановит производство, в этот период сотрудники уйдут в корпоративный отпуск, который традиционно проводится в конце июля – начале августа", - сообщает пресс-служба предприятия.

По данным пресс-службы, ГАЗ также не исключает дальнейшее сокращение работы конвейеров в зависимости от объема заказа и ситуации с санкциями, дедлайн по которым истекает 22 июля. "Из-за санкций ГАЗ уже более двух лет несет критическую нагрузку и не имеет резервов для того, чтобы нивелировать негативные последствия кризиса, связанного с эпидемией", - подчеркнули в пресс-службе "Группы ГАЗ".