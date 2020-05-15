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2020-05-15T13:05
https://ria.ru/20200515/1571492805.html
Горьковский автозавод с июня переходит на четырехдневный режим работы
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РИА Новости

Горьковский автозавод с июня переходит на четырехдневный режим работы

13:00 15.05.2020 (обновлено: 13:05 15.05.2020)
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© РИА Новости / Золото Олег / Перейти в фотобанкСборка автомобилей Skoda Yeti на Горьковском автозаводе
Сборка автомобилей Skoda Yeti на Горьковском автозаводе
© РИА Новости / Золото Олег
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая — РИА Новости. Горьковский автозавод с июня переходит на четырехдневный режим работы на полгода из-за падения объема заказа, с 22 июня по 5 июля завод приостановит производство, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Группы ГАЗ".
"В июне ГАЗ переходит на 4-дневный режим работы. Сокращенный график вводится на полгода - с 19 июня по 18 декабря. Также в качестве вынужденной меры из-за падения объема заказа с 22 июня по 5 июля ГАЗ приостановит производство, в этот период сотрудники уйдут в корпоративный отпуск, который традиционно проводится в конце июля – начале августа", - сообщает пресс-служба предприятия.
По данным пресс-службы, ГАЗ также не исключает дальнейшее сокращение работы конвейеров в зависимости от объема заказа и ситуации с санкциями, дедлайн по которым истекает 22 июля. "Из-за санкций ГАЗ уже более двух лет несет критическую нагрузку и не имеет резервов для того, чтобы нивелировать негативные последствия кризиса, связанного с эпидемией", - подчеркнули в пресс-службе "Группы ГАЗ".
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По словам председателя рабочих советов "Группы ГАЗ" Евгения Морозова, ГАЗ находится в двойном кризисе — из-за санкций и падения рынка. "Сейчас, когда у нас нет заказа - в нашей цепочке смежников под ударом полмиллиона человек. Поэтому мы с большой надеждой ожидаем старта антикризисных программ поддержки автопрома, принятых на совещании у президента Российской Федерации, и очень надеемся, что у ГАЗа будет эта поддержка", - процитировала пресс-служба слова Морозова.
Производство на Горьковском автозаводе было приостановлено с 30 марта по 3 апреля в соответствии с указом президента РФ об объявлении нерабочих дней. С 6 апреля начало работать заготовительное производство ГАЗа. Основные производства предприятия возобновили работу 13 апреля. Однако уже с 20 апреля Горьковский автозавод перешел на четырехдневный режим работы из-за падения спроса на коммерческий транспорт. Горьковский автозавод также приостанавливал производство с 1 по 11 мая.
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