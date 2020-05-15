Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:00
https://ria.ru/20200515/1571492748.html
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_0:71:2500:1477_1036x0_80_0_0_7895642729f7e687510a1b4bc752801f.jpg
РИА Новости

В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

13:00 15.05.2020
531
© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 15 мая - РИА Новости. Пациентов, вылечившихся от коронавируса за последние сутки в Калининградской области, на треть больше тех, у кого было выявлено заболевание, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"В Калининградской области за последние сутки объявлено 33 случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших (инфицированных) возросло до 881. Выписано из стационаров — 46 человек", - сообщили в оперштабе.
У восьми заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, шестеро обратились в больницу с симптомами респираторной инфекции верхних дыхательных путей. При обследовании контактных лабораторно выявлено 19 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции.
На 15 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 31,8 тысячи человек. Выявлен 881 случай заражения, из них 323 человека выздоровели, 13 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2,4 тысячи человек, в том числе 138 в условиях обсерватора.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
С 14 мая в Калининградской области усилили введенный во вторник масочный режим - носить маски теперь необходимо не только во всех общественных местах, но и на улице, при себе также нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Режим обязательной самоизоляции в Калининградской области из-за распространения коронавируса сохраняется до конца месяца только для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
110001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКалининградская областьОбщество
Рекомендуем
Медицинский работник
В Калининградской области умер тринадцатый пациент с COVID-19
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Алиханов объяснил калининградцам необходимость носить маски на улице
Врач готовит инъекцию
В Калининградской области ребенку с СМА ввели поддерживающий препарат
Путин во время совещания назначил военного из Калининграда начальником госпиталя
Путин посоветовал Шойгу кандидатуру начальника госпиталя в Калининграде
Калининград
Калининградские власти ограничат въезд в приморские муниципалитеты
Волонтер держит в руках медицинские маски, выделенные Министерством труда и социальной защиты Ставропольского края
Калининградские власти обязали носить маски на улице из-за COVID-19
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Калининградской области рассказали о ходе выплат надбавок медикам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции
Прохожий в маске на улице Большая Якиманка в Москве
Эпидемиолог рассказал, когда начнется "нормальная жизнь"
Медик с лекарством
В Кирове начали применять вакцину от полиомиелита для профилактики COVID
Скорая помощь
В Калининграде спасли ребенка, который провалился в люк и впал в кому
Машина скорой помощи во Франции
Во Франции умер первый ребенок с синдромом, который связывают с COVID-19
Врач скорой помощи у больницы
В Калининградской области 31 пациент излечился от коронавируса
Призывники
Росгвардия обязала призывников получить справки об отсутствии COVID-19
Место, где находился памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге
Лавров заявил, что памятник Коневу в Праге должен быть восстановлен
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
Лента новостейМолния