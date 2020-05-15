В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 15 мая - РИА Новости. Пациентов, вылечившихся от Пациентов, вылечившихся от коронавируса за последние сутки в Калининградской области , на треть больше тех, у кого было выявлено заболевание, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"В Калининградской области за последние сутки объявлено 33 случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших (инфицированных) возросло до 881. Выписано из стационаров — 46 человек", - сообщили в оперштабе.

У восьми заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, шестеро обратились в больницу с симптомами респираторной инфекции верхних дыхательных путей. При обследовании контактных лабораторно выявлено 19 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

На 15 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 31,8 тысячи человек. Выявлен 881 случай заражения, из них 323 человека выздоровели, 13 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2,4 тысячи человек, в том числе 138 в условиях обсерватора.

С 14 мая в Калининградской области усилили введенный во вторник масочный режим - носить маски теперь необходимо не только во всех общественных местах, но и на улице, при себе также нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Режим обязательной самоизоляции в Калининградской области из-за распространения коронавируса сохраняется до конца месяца только для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.