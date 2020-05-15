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2020-05-15T12:58
https://ria.ru/20200515/1571492605.html
Эксперты обнаружили в Сети базу данных автовладельцев
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РИА Новости

Эксперты обнаружили в Сети базу данных автовладельцев

12:58 15.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства
Сотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Компания DeviceLock обнаружила в сети базу данных автовладельцев РФ, её предлагают купить в розницу за 2,8 тысячи долларов, сообщил РИА Новости основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.
"В базе, по словам продавца, находится 129 миллионов записей общим объемом 24 Гб. Точная дата загрузки неизвестна, однако, по словам продавца, данные в базе относятся к декабрю прошлого года. За копию базы, включающую персональные данные автовладельцев, продавец просит 0,3 BTC (около 2,8 тысячи долларов), а за эксклюзив ("продажу в одни руки") – около 14 тысяч долларов", - рассказал он.
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Он добавил, что в выложенных файлах персональных данных нет, однако продавец утверждает, что платная версия базы содержит ФИО, ИНН, адрес, дату рождения, паспортные данные владельца автомобиля. "В открытой версии базы содержатся госномер, тип, марка, цвет, модель, дата регистрации, год выпуска, VIN, номер кузова, а также мощность двигателя", - добавил Оганесян.
"Наиболее вероятно, что эта информация утекла из государственных структур или крупных страховых компаний. Причем, возможно, что данные собраны из нескольких отдельных утечек, которые затем были скомпилированы в единую базу", - добавил эксперт.
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