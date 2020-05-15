Эксперты обнаружили в Сети базу данных автовладельцев

"В базе, по словам продавца, находится 129 миллионов записей общим объемом 24 Гб. Точная дата загрузки неизвестна, однако, по словам продавца, данные в базе относятся к декабрю прошлого года. За копию базы, включающую персональные данные автовладельцев, продавец просит 0,3 BTC (около 2,8 тысячи долларов), а за эксклюзив ("продажу в одни руки") – около 14 тысяч долларов", - рассказал он.