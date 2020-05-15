Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-05-15T21:40
https://ria.ru/20200515/1571492563.html
Разработана система экспресс-диагностики заболеваний легких по дыханию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571487909_0:0:469:264_1036x0_80_0_0_93c5e9b3cd2436b0be2692175d546966.jpg
РИА Новости

Разработана система экспресс-диагностики заболеваний легких по дыханию

12:58 15.05.2020 (обновлено: 21:40 15.05.2020)
16044
© Фото : Sonia Freddi et al / Advanced Healthcare Materials Плата матрицы "электронного носа" из восьми датчиков
Плата матрицы электронного носа из восьми датчиков
© Фото : Sonia Freddi et al / Advanced Healthcare Materials
Плата матрицы "электронного носа" из восьми датчиков
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ученые из России и Италии разработали компактное сенсорное устройство с функционалом "электронного носа", с помощью которого можно выявлять заболевания легких, а также дыхательных путей и некоторых других органов человека по выдыхаемому воздуху. О своих исследованиях ученые рассказали на страницах журнала Advanced Healthcare Materials. Разработка поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ).
Новая система изготовлена на основе углеродных модифицированных нанотрубок (УНТ), из которых создаются гибкие и эластичные сенсорные проводящие пленки, которые можно наносить на любые поверхности.
Тесты показали, что "электронный нос" с высокой точностью выявляет практически всех пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) — воспалительным заболеванием дыхательных путей, которое существенно повышает риск осложнений при заражении COVID-19.
Болезнь развивается в слизистых бронхов в ответ на патогенные внешние факторы и приводит к ухудшению функций дыхательной системы. Человек с ХОБЛ не получает достаточно кислорода, так как вдыхаемый воздушный поток ограничен.
Традиционные методы диагностики этого заболевания — газовая хроматография и масс-спектроскопия — дорогостоящие и трудоемкие, к тому же занимают много времени, что связано с угрозой здоровью пациента. "Электронный нос" коренным образом меняет ситуацию.
Вчера, 09:08РИА Наука
Российские ученые разработали схему шифрования данных "умных" устройств
"Предложенная концепция "электронного носа" позволяет проводить оперативный контроль и предварительное выявление заболеваний в течение всего нескольких минут. При этом сами сенсоры являются многоразовыми, а основные данные и определение возможных патологий органов переносятся с приборной части в цифровую с использованием методов статистического анализа данных, в том числе возможностей искусственного интеллекта", — приводятся в пресс-релизе "Сколтеха" слова руководителя проекта по гранту РНФ Ивана Бобринецкого, доктора технических наук, ведущего научного сотрудника НИУ "Московский институт электронной техники".
В тестировании новой системы участвовали 12 больных с ХОБЛ и девять здоровых людей в соответствии с правилами клинических испытаний. Система обнаружила всех людей с ХОБЛ, из чего авторы делают заключение о высокой эффективности нового устройства.
"Электронный нос" сумел обнаружить мельчайшие концентрации диоксида азота — индикатора ХОБЛ — менее одной молекулы на миллион молекул выдыхаемого воздуха, что говорит о высокой чувствительности разработанных сенсоров.
Также ученые успешно проверили свою систему на газах, которые могут характеризовать другие заболевания. Такие летучие вещества, как аммиак, диоксид азота, гипохлорит натрия, вода, бензол, водород, сульфид, ацетон, этанол и 2-пропанол, связаны со специфическими заболеваниями и потенциально могут быть рассмотрены как их биомаркеры.
"Нарушение работы органов человека вызывает изменение ряда процессов в его метаболизме, что отражается на составе выдыхаемого воздуха. Его анализ может быть использован для выявления болезней не только дыхательной системы, но и других внутренних органов, например желудка", — объясняет Иван Бобринецкий.
Так, содержание 2-пропанола, бензола, этанола и ацетона в выдыхаемом воздухе повышено у людей с раком легких, в то время как ацетон обнаруживается у пациентов с сахарным диабетом. Высокая концентрация аммиака в дыхании человека связана с заболеваниями печени или почек, а сероводород был предложен в качестве биомаркера астмы. Имеются данные, что повышенное содержание гипохлорита натрия в выдыхаемом воздухе у детей указывают на бронхиальную астму и кистозный фиброз.
Расположение атомов в кристалле высшего борида молибдена
27 апреля, 12:50РИА Наука
Российские ученые нашли вещество, твердое как алмаз
4410102
Обсудить 1
РИА НаукабиологияРоссийский научный фондЗдоровьеСколковский институт науки и технологийОткрытия - РИА Наука
Рекомендуем
Сообщение о приостановке работы службы каршеринга Яндекс.Драйв на экране смартфона
Московские власти назвали условие возобновления работы каршеринга
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Наталья Поклонская
Поклонская раскрыла обстоятельства убийства первой жертвы Евромайдана
Продажа медицинских масок в автомате
В Совфеде прокомментировали идею ввести пособие на покупку масок
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
И.о. декана филфака МГУ оценил ситуацию с письмом о домогательствах
Танк съехал с трала при перевозке на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
В Петербурге танк упал с трала на трассу при перевозке
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Вероника Скворцова
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Смартфон
Эксперты рассказали, как отличить звонок мошенника от сотрудника банка
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Германия не освободит "Северный поток — 2" от газовой директивы ЕС
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская объяснила, почему дала интервью именно журналисту Гордону
Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Генсек ОДКБ предложил даты для парада в честь 75-летия Победы
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Волгоградской области четырехлетний мальчик утонул в пруду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
Лента новостейМолния