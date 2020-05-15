Госдума может принять закон о биометрии в сфере финансовых услуг в июне

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Госдума планирует принять закон об использовании биометрии при предоставлении финансовых услуг уже в июне, сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Госдума планирует принять закон об использовании биометрии при предоставлении финансовых услуг уже в июне, сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков на онлайн-пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

Комитет Госдумы первоначально планировал обсудить поправки к законопроекту об использовании биометрии для идентификации граждан при получении финансовых услуг, в том числе удаленных, 8 мая, но затем отложил их рассмотрение - сначала до 12 мая, после чего совет Госдумы принял решение о дальнейшем переносе рассмотрения законопроекта.

"Буквально сегодня утром обсуждали этот вопрос с руководством Госдумы, уже даны поручения по тому, как прописать соответствующие нормы. Я допускаю, что в июне примем во втором и третьем чтении", - сказал Аксаков, говоря о перспективах этого законопроекта.

Редакция первого чтения переносила на 1 января 2021 года срок начала обязательного сбора биометрических персональных данных банками с базовой лицензией. Аксаков ранее пояснял РИА Новости, что обеспечение сбора биометрических персональных данных требует изменения инфраструктуры банков в целях обеспечения их безопасности, надежности сбора и хранения. Однако, по его словам, у кредитных организаций с базовой лицензией недостаточно финансовых и технологических ресурсов для быстрого изменения своей инфраструктуры.