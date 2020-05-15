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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:56
https://ria.ru/20200515/1571492312.html
ЦППК продлевает срок действия абонементов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569646767_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_eb3d2b594a2219a49e29615f020aa947.jpg
РИА Новости

ЦППК продлевает срок действия абонементов

12:56 15.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтоматы по продаже билетов
Автоматы по продаже билетов
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Автоматы по продаже билетов. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Крупнейший в России пригородный перевозчик "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) на фоне ситуации с коронавирусом продлевает абонементы, срок действия которых полностью или частично охватывает период режима самоизоляции с 30 марта по 31 мая текущего года, сообщила компания.
"Срок действия абонемента будет увеличен на то число календарных дней, которое входит в обозначенный период режима самоизоляции. Если срок действия абонемента истек с 30 марта по 31 мая, продление произойдет после окончания режима самоизоляции с 1 июня", - говорится в сообщении ЦППК в пятницу.
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Там пояснили, что дополнительный срок действия проездного документа будет равен количеству дней основного срока его действия, входящих в период самоизоляции.
"К примеру, если абонемент был оформлен на период с 17 марта по 15 апреля, то он дополнительно будет действовать с 1 по 17 июня (во все дни, в рабочие или в выходные – в зависимости от вида абонемента)", - рассказали в компании.
Срок действия абонементов ЦППК продлевается автоматически, пассажирам не нужно обращаться для этого в билетные кассы. Новый срок действия абонементов можно проверить в кассах, билетопечатающих автоматах и на информационных терминалах. Абонементы для проезда на МЦД с бесплатной пересадкой на метро можно будет продлить в кассах московского метрополитена и ГУП "Мосгортранс".
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"Если режим самоизоляции продолжит действовать после 31 мая, условия дальнейшего продления абонементов могут быть скорректированы (например, может измениться допустимое количество поездок в период самоизоляции). О новых изменениях компания дополнительно проинформирует пассажиров", - отметили в ЦППК.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЦентральная пригородная пассажирская компанияМосгортрансНовости компаний - ЭкономикаОбщество
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