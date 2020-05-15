ЦППК продлевает срок действия абонементов

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Крупнейший в России пригородный перевозчик " Крупнейший в России пригородный перевозчик " Центральная пригородная пассажирская компания " (ЦППК) на фоне ситуации с коронавирусом продлевает абонементы, срок действия которых полностью или частично охватывает период режима самоизоляции с 30 марта по 31 мая текущего года, сообщила компания.

"Срок действия абонемента будет увеличен на то число календарных дней, которое входит в обозначенный период режима самоизоляции. Если срок действия абонемента истек с 30 марта по 31 мая, продление произойдет после окончания режима самоизоляции с 1 июня", - говорится в сообщении ЦППК в пятницу.

Там пояснили, что дополнительный срок действия проездного документа будет равен количеству дней основного срока его действия, входящих в период самоизоляции.

"К примеру, если абонемент был оформлен на период с 17 марта по 15 апреля, то он дополнительно будет действовать с 1 по 17 июня (во все дни, в рабочие или в выходные – в зависимости от вида абонемента)", - рассказали в компании.

Срок действия абонементов ЦППК продлевается автоматически, пассажирам не нужно обращаться для этого в билетные кассы. Новый срок действия абонементов можно проверить в кассах, билетопечатающих автоматах и на информационных терминалах. Абонементы для проезда на МЦД с бесплатной пересадкой на метро можно будет продлить в кассах московского метрополитена и ГУП " Мосгортранс ".

"Если режим самоизоляции продолжит действовать после 31 мая, условия дальнейшего продления абонементов могут быть скорректированы (например, может измениться допустимое количество поездок в период самоизоляции). О новых изменениях компания дополнительно проинформирует пассажиров", - отметили в ЦППК.