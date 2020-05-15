Лавров заявил, что памятник Коневу в Праге должен быть восстановлен

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"До последнего времени мы знали, и чешская сторона нам это подтверждала - памятник находился в реестре министерства обороны Чехии, и вдруг, когда его снесли, нам стыдливо говорят, что "это не наша собственность, а собственность этого старосты". Я считаю это неприемлемым и я считаю, что нашим чешским коллегам на предстоящих консультациях придется очень серьезно объясняться и объяснить нам, как они собираются исправить эту ситуацию. Потому что обязательство никуда не делось, и памятник должен быть восстановлен" , - заявил Лавров в интервью медиахолдингу РБК.
В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.