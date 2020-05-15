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Туризм
2020-05-15T13:05
https://ria.ru/20200515/1571491695.html
Выяснилось, как будет выглядеть отдых в Дубае во время пандемии
https://cdn21.img.ria.ru/images/147556/40/1475564077_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_501cef525dd94f34ecd2bec6a671ec82.jpg
РИА Новости

Выяснилось, как будет выглядеть отдых в Дубае во время пандемии

13:05 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Дубае, ОАЭ
Отдыхающие на пляже в Дубае, ОАЭ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Власти Дубая опубликовали регламент перезапуска работы отелей и пляжей, сообщает АТОР.
Так, при заезде в гостиницу гости должны будут заполнить декларации о состоянии здоровья. Входы во всех отелях оснастят бесконтактными тепловизорами для измерения температуры у сотрудников и постояльцев. В лобби допустят только клиентов с подтвержденным бронированием.
Все туристы при нахождении на территории отеля будут обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в два метра. Там, где это возможно, внедряются процедуры онлайн-регистрации и выезда.
Между выездом и заездом гостей комната должна оставаться свободной не менее суток. Этот период увеличится до 72 часов, если в номере проживал человек с подозрением на COVID-19 или медработник.
Работа отельных ресторанов допускается при загрузке не более 30 процентов, минимальное расстояние между столами в зале – не менее двух метров. Гостиницам рекомендовано продвигать обслуживание в номерах и еду на вынос.
При отелях останутся закрытыми бары, аквапарки, бассейны, сауны и SPA-центры, ночные клубы и молитвенные комнаты. Однако разрешена работа торговых точек, которые обязаны соблюдать требования по гигиенической безопасности.
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Общественные пляжи в Дубае останутся закрытыми, а при отелях – заработают, но попасть туда смогут лишь постояльцы. Им придется пройти температурный контроль и надеть маску.
Пляжные полотенца раздавать не будут, нужно привозить свое. Душевые, раздевалки и общественные туалеты останутся закрытыми. Собираться в группы больше 10 человек запрещено. Расстояние между туристами (семьи, пары, компании друзей) на пляже и в воде — не менее четырех метров друг от друга.
Рестораны на пляжах будут работать, но гостям рекомендовано использовать бесконтактные платежи. Разрешена аренда лодок и велосипедов, а также водные лыжи и занятия дайвингом, но в группе не должно быть больше пяти человек.
Под запретом остаются вечеринки и мероприятия как на открытом воздухе, так и в помещении.
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