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2020-05-15T12:49
https://ria.ru/20200515/1571491557.html
МИД: ФРГ ничем не доказала причастность РФ к хакерской атаке на бундестаг
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РИА Новости

МИД: ФРГ ничем не доказала причастность РФ к хакерской атаке на бундестаг

12:49 15.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Берлин до сих пор не предоставил доказательств заявлений о причастности России к хакерской атаке на бундестаг и электронную почту канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Совсем свежий пример из разряда highly likely - в бундестаге вдруг заявили, что немецкие спецслужбы обнаружили, что пять лет назад в рамках какого-то расследования хакерская атака произошла на бундестаг, лично на электронную почту канцлера Меркель, что это возмутительно, что это сделали русские. Пять лет прошло. Ни единого конкретного факта не предъявлено", - заявил Лавров в онлайн-интервью медиахолдингу РБК.

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса Меркель с 2012 по 2015 годы.
Ранее издание Süddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. По сообщению издания, Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.
Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к хакерским атакам на свою инфраструктуру. Москва эти обвинения отвергает как бездоказательные.
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ангела МеркельБерлин (город)В мире
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