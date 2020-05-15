МИД: ФРГ ничем не доказала причастность РФ к хакерской атаке на бундестаг

"Совсем свежий пример из разряда highly likely - в бундестаге вдруг заявили, что немецкие спецслужбы обнаружили, что пять лет назад в рамках какого-то расследования хакерская атака произошла на бундестаг, лично на электронную почту канцлера Меркель, что это возмутительно, что это сделали русские. Пять лет прошло. Ни единого конкретного факта не предъявлено", - заявил Лавров в онлайн-интервью медиахолдингу РБК.