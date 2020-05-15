МИД: ФРГ ничем не доказала причастность РФ к хакерской атаке на бундестаг

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Берлин до сих пор не предоставил доказательств заявлений о причастности России к хакерской атаке на бундестаг и электронную почту канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Совсем свежий пример из разряда highly likely - в бундестаге вдруг заявили, что немецкие спецслужбы обнаружили, что пять лет назад в рамках какого-то расследования хакерская атака произошла на бундестаг, лично на электронную почту канцлера Меркель, что это возмутительно, что это сделали русские. Пять лет прошло. Ни единого конкретного факта не предъявлено", - заявил Лавров в онлайн-интервью медиахолдингу РБК.
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса Меркель с 2012 по 2015 годы.
Ранее издание Süddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. По сообщению издания, Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.
Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к хакерским атакам на свою инфраструктуру. Москва эти обвинения отвергает как бездоказательные.