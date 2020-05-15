Отказ Киева закрепить статус Донбасса ведет к эскалации, считают в ДНР

ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Отказ Киева закреплять особый статус Донбасса в конституции Украины противоречит минским соглашениям и ведет к эскалации конфликта, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.
Ранее представители Киева во время переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе исключили возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны, сообщил в четверг офис президента Украины Владимира Зеленского.
"Это явное противоречие минским договоренностям. Такая риторика ведет только к эскалации конфликта. Что мы и наблюдаем на линии разграничения", - сказал журналистам Онопко.
По его мнению, прошедшие в четверг переговоры контактной группы "подтвердили недоговороспособность Украины". По словам Онопко, Киев заявляет якобы о стремлениях к миру, стабилизации гуманитарной ситуации, но "в реальности придерживается именно агрессивного и силового сценария".
"Пока риторика Киева не сменится, пока будет полное политическое бездействие украинских кураторов и затягивание переговорного процесса Украиной - двигаться дальше по пути мирного урегулирования невозможно. Надеемся, что участники "нормандского формата" также осознают очевидный факт мошенничества (президента Украины - ред.) Владимира Зеленского в минском процессе, и в ближайшем будущем на Киев будет оказано давление", - добавил Онопко.