Отказ Киева закрепить статус Донбасса ведет к эскалации, считают в ДНР

Ранее представители Киева во время переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе исключили возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны, сообщил в четверг офис президента Украины Владимира Зеленского

"Это явное противоречие минским договоренностям. Такая риторика ведет только к эскалации конфликта. Что мы и наблюдаем на линии разграничения", - сказал журналистам Онопко.

По его мнению, прошедшие в четверг переговоры контактной группы "подтвердили недоговороспособность Украины". По словам Онопко, Киев заявляет якобы о стремлениях к миру, стабилизации гуманитарной ситуации, но "в реальности придерживается именно агрессивного и силового сценария".