ВТБ запустил платформу Digital Credit для корпоративных клиентов

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Группа Группа ВТБ запустила новую цифровую платформу Digital Credit для корпоративного кредитования, ее применение позволит повысить прозрачность процесса и в перспективе сократить сроки принятия решений по корпоративным кредитам, говорится в сообщении банка ВТБ.

В течение года Digital Credit планирует запустить сервисы для различных видов кредитных продуктов, а также для сложноструктурированных сделок, в которых есть кредитная составляющая.

По данным банка ВТБ, система обеспечивает совместную работу подразделений банка в едином цифровом пространстве и позволяет пройти от этапа появления заявки до утверждения лимита и согласования условий с клиентом практически без использования бумажных носителей. Внедрение Digital Credit позволило, в частности, снизить объем рутинных задач для сотрудников за счет исключения ручного переноса данных между системами.

"Digital Credit реализован с учетом передовых мировых практик разработки и построен полностью на микросервисной и cloud-native архитектуре. Новая цифровая платформа позволит не только сократить время принятия решений по корпоративным кредитам, но и снизить издержки на 20%", – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, слова которого приводятся в сообщении.

По мнению руководителя кредитного департамента ВТБ, старшего вице-президента Виталия Бузоверя, внедрение Digital Credit позволит гораздо проще и быстрее обрабатывать большие массивы финансовых и юридических данных.

"Появление такого продукта, как Digital Credit – это большой шаг навстречу нашим клиентам. Оформление сделок и лимитов ускорится, поскольку сотрудникам теперь будет гораздо проще обрабатывать большие массивы финансовых и юридических данных и определять условия для клиента. Отсутствие бумажных носителей, оцифровка всех рутинных процессов и единое место хранения данных – то, что позволит нам быстрее откликаться на любые запросы", – цитирует Бузоверя банк.