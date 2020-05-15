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2020-05-15T12:48
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ВТБ запустил платформу Digital Credit для корпоративных клиентов
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РИА Новости

ВТБ запустил платформу Digital Credit для корпоративных клиентов

12:48 15.05.2020
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© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкЦентральный офис ВТБ в Москве
Центральный офис ВТБ в Москве
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Группа ВТБ запустила новую цифровую платформу Digital Credit для корпоративного кредитования, ее применение позволит повысить прозрачность процесса и в перспективе сократить сроки принятия решений по корпоративным кредитам, говорится в сообщении банка ВТБ.
В течение года Digital Credit планирует запустить сервисы для различных видов кредитных продуктов, а также для сложноструктурированных сделок, в которых есть кредитная составляющая.
По данным банка ВТБ, система обеспечивает совместную работу подразделений банка в едином цифровом пространстве и позволяет пройти от этапа появления заявки до утверждения лимита и согласования условий с клиентом практически без использования бумажных носителей. Внедрение Digital Credit позволило, в частности, снизить объем рутинных задач для сотрудников за счет исключения ручного переноса данных между системами.
"Digital Credit реализован с учетом передовых мировых практик разработки и построен полностью на микросервисной и cloud-native архитектуре. Новая цифровая платформа позволит не только сократить время принятия решений по корпоративным кредитам, но и снизить издержки на 20%", – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, слова которого приводятся в сообщении.
По мнению руководителя кредитного департамента ВТБ, старшего вице-президента Виталия Бузоверя, внедрение Digital Credit позволит гораздо проще и быстрее обрабатывать большие массивы финансовых и юридических данных.
"Появление такого продукта, как Digital Credit – это большой шаг навстречу нашим клиентам. Оформление сделок и лимитов ускорится, поскольку сотрудникам теперь будет гораздо проще обрабатывать большие массивы финансовых и юридических данных и определять условия для клиента. Отсутствие бумажных носителей, оцифровка всех рутинных процессов и единое место хранения данных – то, что позволит нам быстрее откликаться на любые запросы", – цитирует Бузоверя банк.
Отделение банка ВТБ
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Создание Digital Credit является итогом совместной работы ключевых подразделений банка и десяти команд разработки IT-департамента.
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ВТБНовости компаний - Экономика
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