Полиция рассказала, за что применила силу к водителю в Нижнекамске

"Водитель выполнить законное требование полицейского отказался. Более того, неуважительно выражался в адрес сотрудников и вел себя агрессивно. В связи с чем в отношении гражданина была применена физическая сила и специальные средства. Он был доставлен в управление МВД РФ по Нижнекамскому району", - рассказали в пресс-службе.