Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T12:47
https://ria.ru/20200515/1571491363.html
Полиция рассказала, за что применила силу к водителю в Нижнекамске
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1036x0_80_0_0_9f48106cea547b675618f30038844462.jpg
РИА Новости

Полиция рассказала, за что применила силу к водителю в Нижнекамске

12:46 15.05.2020 (обновлено: 12:47 15.05.2020)
724
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
УФА, 15 мая – РИА Новости. Инспектор ДПС применил силу к нарушителю в Нижнекамске, поскольку тот вел себя агрессивно, впоследствии водитель получил трое суток административного ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.
Ранее радио "Говорит Москва" сообщало, что житель Нижнекамска прислал в редакцию видео задержания его сына инспекторами дорожной службы. Мужчина считает, что правоохранители превысили должностные полномочия.
В пресс-службе МВД по Татарстану РИА Новости рассказали, что речь идет о происшествии, которое случилось 12 мая в Нижнекамске, где за нарушение правил дорожного движения был остановлен 19-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg, инспектор потребовал права и документы на машину.
"Водитель выполнить законное требование полицейского отказался. Более того, неуважительно выражался в адрес сотрудников и вел себя агрессивно. В связи с чем в отношении гражданина была применена физическая сила и специальные средства. Он был доставлен в управление МВД РФ по Нижнекамскому району", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что в отделе полиции на нарушителя составили два административных материала: о нарушении правил пользования телефоном водителем транспортного средства и о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.
"Постановлением Нижнекамского городского суда 13 мая правонарушитель был подвергнут административному аресту сроком на 3 суток. В тоже время, надзорными органами региона будет дана правовая оценка принятых инспекторами ГИБДД мер в отношении гражданина", - заключили в ведомстве.
Эмблема на форме сотрудника полиции
14 мая, 12:37
В Ногинске ранили полицейского при попытке задержать злоумышленников
3310038
Обсудить 0
Volkswagen TouaregНижнекамскПроисшествия
Рекомендуем
Пассажир, ударивший работника метро в вестибюле станции Нарвская в Санкт-Петербурге
В Петербурге пассажир ударил работника метро за просьбу надеть маску
Дворец Мира в Гааге
Россия обжаловала решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Генсек ОДКБ предложил даты для парада в честь 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что белорусские продукты "с руками и ногами заберут"
Сотрудник полиции
Источник: подозреваемый в изнасиловании в Ногинске служил в Росгвардии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Томской области троих экс-полицейских арестовали за убийство в отделе
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
“Развели канитель” – Путин отчитал чиновников за задержку выплат медикам
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Сотрудник полиции
В Ногинске задержали подозреваемых в нападении на полицейского
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции
Танк съехал с трала при перевозке на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
В Петербурге танк упал с трала на трассу при перевозке
Бизнесмен Анатолий Быков
Свидетели впервые указали на Быкова как на заказчика двойного убийства
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк"
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Иностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
Лента новостейМолния