Полиция рассказала, за что применила силу к водителю в Нижнекамске

УФА, 15 мая – РИА Новости. Инспектор ДПС применил силу к нарушителю в Нижнекамске, поскольку тот вел себя агрессивно, впоследствии водитель получил трое суток административного ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.
Ранее радио "Говорит Москва" сообщало, что житель Нижнекамска прислал в редакцию видео задержания его сына инспекторами дорожной службы. Мужчина считает, что правоохранители превысили должностные полномочия.
В пресс-службе МВД по Татарстану РИА Новости рассказали, что речь идет о происшествии, которое случилось 12 мая в Нижнекамске, где за нарушение правил дорожного движения был остановлен 19-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg, инспектор потребовал права и документы на машину.
"Водитель выполнить законное требование полицейского отказался. Более того, неуважительно выражался в адрес сотрудников и вел себя агрессивно. В связи с чем в отношении гражданина была применена физическая сила и специальные средства. Он был доставлен в управление МВД РФ по Нижнекамскому району", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что в отделе полиции на нарушителя составили два административных материала: о нарушении правил пользования телефоном водителем транспортного средства и о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.
"Постановлением Нижнекамского городского суда 13 мая правонарушитель был подвергнут административному аресту сроком на 3 суток. В тоже время, надзорными органами региона будет дана правовая оценка принятых инспекторами ГИБДД мер в отношении гражданина", - заключили в ведомстве.