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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:49
https://ria.ru/20200515/1571491213.html
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 54 644
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570513025_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_68406ce638ccc34bd8f6630727a11805.jpg
РИА Новости

В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 54 644

12:44 15.05.2020 (обновлено: 12:49 15.05.2020)
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© REUTERS / Yves HermanМашина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. В Бельгии, которая две недели реализует меры по постепенной отмене изоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, за минувшие сутки скончались 56 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 60 летальных исходах), общее число смертей с начала вспышки составляет 8 959, сообщили в пятницу в кризисном штабе минздрава страны.
Выявлено 356 заболевших, а общее число заражений составляет на пятницу 54 644. Специалисты подчеркивают, что уверенная тенденция на снижение распространения заболевания в стране продолжается, несмотря на проводимые меры по постепенной отмене мер изоляции.
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Госпитализированы 67 пациентов с коронавирусом (накануне сообщалось о 81 госпитализации). Число пациентов в отделениях интенсивной терапии за сутки снизилось с 407 до 380 пациентов. Выписались 190 выздоровевших (накануне сообщалось о 173).
Медики отмечают, что, несмотря на снижение интенсивности распространения заболевания в Бельгии, необходимо продолжать строгое соблюдение санитарных рекомендаций в период снятия карантинных мер, в частности, соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски, чтобы избежать повторной вспышки.
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Неделю назад возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.
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С 11 мая начался второй этап отмены ограничений, власти Бельгии разрешили открыться всем магазинам, а также уличным торговцам. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.
Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБельгияВ мире
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