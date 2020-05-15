В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 54 644

БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. В Бельгии , которая две недели реализует меры по постепенной отмене изоляции, введенной из-за пандемии коронавируса , за минувшие сутки скончались 56 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 60 летальных исходах), общее число смертей с начала вспышки составляет 8 959, сообщили в пятницу в кризисном штабе минздрава страны.

Выявлено 356 заболевших, а общее число заражений составляет на пятницу 54 644. Специалисты подчеркивают, что уверенная тенденция на снижение распространения заболевания в стране продолжается, несмотря на проводимые меры по постепенной отмене мер изоляции.

Госпитализированы 67 пациентов с коронавирусом (накануне сообщалось о 81 госпитализации). Число пациентов в отделениях интенсивной терапии за сутки снизилось с 407 до 380 пациентов. Выписались 190 выздоровевших (накануне сообщалось о 173).

Медики отмечают, что, несмотря на снижение интенсивности распространения заболевания в Бельгии, необходимо продолжать строгое соблюдение санитарных рекомендаций в период снятия карантинных мер, в частности, соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски, чтобы избежать повторной вспышки.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Неделю назад возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.

С 11 мая начался второй этап отмены ограничений, власти Бельгии разрешили открыться всем магазинам, а также уличным торговцам. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.

Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса.