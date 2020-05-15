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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:13
https://ria.ru/20200515/1571491117.html
СМИ: во Франции место на пляже можно будет забронировать через приложение
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РИА Новости

СМИ: во Франции место на пляже можно будет забронировать через приложение

12:42 15.05.2020 (обновлено: 13:13 15.05.2020)
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CC0 / Jean-Louis Zimmermann / Пляж курорта Кап Даг, Франция
Пляж курорта Кап Даг, Франция
CC0 / Jean-Louis Zimmermann /
ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Мэр коммуны Ла-Гранд-Мотт департамента Эро на юге Франции хочет разрешить жителям загорать на одном из пляжей, им придется бронировать место для загара онлайн, передает в пятницу радиостанция France Bleu.
В понедельник, 11 мая, Франция начала снимать ограничения, введённые на фоне эпидемии коронавируса. Начали открываться школы, магазины одежды, парикмахерские и салоны красоты, книжные. Кафе, бары, рестораны, кинотеатры остаются закрытыми до нового распоряжения властей. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявлял, что пляжи останутся закрытыми по меньшей мере до 1 июня.
Впоследствии местные власти в некоторых районах заявляли о намерении открыть пляжи для населения с тем, чтобы люди могли заниматься спортом и гулять вдоль берега, но не загорать и устраивать пикники.
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В департаменте Эро ожидают, что в пятницу префект даст разрешение открыть пляжи уже с будущей субботы. Планы местных властей предполагают, что прибрежная зона будет открыта для "динамических пляжей" - на них можно будет купаться, бегать и прогуливаться в воде, однако неподвижно загорать будет нельзя.
Мэр коммуны Ля-Гранд-Мотт Стефан Россиньоль предложил провести на одном из пляжей эксперимент, в ходе которого люди все же могли бы принимать солнечные ванны. Предполагается, что для этих целей будет выделена площадка в 2000 квадратных метров, на которой можно будет расстелить полотенце и полежать под солнцем.
"Это будет бесплатно, но придется бронировать место через приложение туристического офиса… Предусмотрен персонал, чтобы встречать людей… Пляж сможет вмещать за раз 260 человек - по два, четыре или шесть человек", - приводит подробности сайт радиостанции.
Если вышестоящее руководство одобрит такой план, пляж в Ля-Гранд-Мотт сможет открыться не раньше среды из-за необходимости подготовки разметки и сотрудников.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались. Во Франции число умерших от коронавируса составляет 27,4 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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