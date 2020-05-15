СМИ: во Франции место на пляже можно будет забронировать через приложение

ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Мэр коммуны Ла-Гранд-Мотт департамента Эро на юге Франции хочет разрешить жителям загорать на одном из пляжей, им придется бронировать место для загара онлайн, передает в пятницу радиостанция Мэр коммуны Ла-Гранд-Мотт департамента Эро на юге Франции хочет разрешить жителям загорать на одном из пляжей, им придется бронировать место для загара онлайн, передает в пятницу радиостанция France Bleu

В понедельник, 11 мая, Франция начала снимать ограничения, введённые на фоне эпидемии коронавируса. Начали открываться школы, магазины одежды, парикмахерские и салоны красоты, книжные. Кафе, бары, рестораны, кинотеатры остаются закрытыми до нового распоряжения властей. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявлял, что пляжи останутся закрытыми по меньшей мере до 1 июня.

Впоследствии местные власти в некоторых районах заявляли о намерении открыть пляжи для населения с тем, чтобы люди могли заниматься спортом и гулять вдоль берега, но не загорать и устраивать пикники.

В департаменте Эро ожидают, что в пятницу префект даст разрешение открыть пляжи уже с будущей субботы. Планы местных властей предполагают, что прибрежная зона будет открыта для "динамических пляжей" - на них можно будет купаться, бегать и прогуливаться в воде, однако неподвижно загорать будет нельзя.

Мэр коммуны Ля-Гранд-Мотт Стефан Россиньоль предложил провести на одном из пляжей эксперимент, в ходе которого люди все же могли бы принимать солнечные ванны. Предполагается, что для этих целей будет выделена площадка в 2000 квадратных метров, на которой можно будет расстелить полотенце и полежать под солнцем.

"Это будет бесплатно, но придется бронировать место через приложение туристического офиса… Предусмотрен персонал, чтобы встречать людей… Пляж сможет вмещать за раз 260 человек - по два, четыре или шесть человек", - приводит подробности сайт радиостанции.

Если вышестоящее руководство одобрит такой план, пляж в Ля-Гранд-Мотт сможет открыться не раньше среды из-за необходимости подготовки разметки и сотрудников.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались. Во Франции число умерших от коронавируса составляет 27,4 тысячи человек.