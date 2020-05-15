Лавров прокомментировал подготовку к онлайн-саммиту СБ ООН

"Мы согласились при понимании, что всем постоянным членам Совета Безопасности также это будет приемлемо, и, как я понимаю, все сошлись на том, что встретится нужно в формате видеоконференции - при понимании, что заранее будет готов итоговый документ. Мы видели все варианты итогового документа, последний вариант нам абсолютно приемлем", - отметил он.