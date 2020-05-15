Лавров прокомментировал подготовку к онлайн-саммиту СБ ООН

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия готова к участию в виртуальном саммите "пятерки" Совета безопасности ООН в любой момент и удовлетворена проектом итогового документа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК.
"Мы готовы к этой конференции в любой момент", - сказал он.
Лавров напомнил, что Москва поддержала инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита "пятерки" онлайн.
"Мы согласились при понимании, что всем постоянным членам Совета Безопасности также это будет приемлемо, и, как я понимаю, все сошлись на том, что встретится нужно в формате видеоконференции - при понимании, что заранее будет готов итоговый документ. Мы видели все варианты итогового документа, последний вариант нам абсолютно приемлем", - отметил он.
"У некоторых других членов "пятерки" сохраняются взаимные встречные предложения, которые пока ещё не утрясены, но это не мой секрет, я не стал бы на эту тему распространятся", - добавил министр.