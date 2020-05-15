Россия выступила против извлечения выгод из-за причин COVID-19

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Москва против того, чтобы кто-то извлекал геополитические или электоральные выгоды из-за причин возникновения коронавируса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я бы сейчас сконцентрировался на том, чтобы помочь экспертам, помочь профессионалам выработать противоядие, а не пытаться здесь извлекать какие-то геополитические электоральные или иные преимущества", - заявил он в интервью медиахолдингу РБК.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф