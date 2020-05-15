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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:55
https://ria.ru/20200515/1571490822.html
Россия выступила против извлечения выгод из-за причин COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/155815/19/1558151967_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_be4aa5e13e33d856efcaf7397ce73e11.jpg
РИА Новости

Россия выступила против извлечения выгод из-за причин COVID-19

12:39 15.05.2020 (обновлено: 12:55 15.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Москва против того, чтобы кто-то извлекал геополитические или электоральные выгоды из-за причин возникновения коронавируса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я бы сейчас сконцентрировался на том, чтобы помочь экспертам, помочь профессионалам выработать противоядие, а не пытаться здесь извлекать какие-то геополитические электоральные или иные преимущества", - заявил он в интервью медиахолдингу РБК.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Распространение нового коронавирусаВОЗКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
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