Лавров прокомментировал борьбу за первенство в создании вакцины от COVID

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сейчас в мире развернулась нечистоплотная борьба за то, кто первый создаст вакцину от нового коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Есть определенная престижная гонка, кто будет первым, есть уже проявления национального эгоизма, когда разворачивается конкурентная борьба, не всегда чистоплотная, за то, кто будет первым обладателем вакцины", - сказал министр в онлайн-интервью медиахолдингу РБК.
"А есть с другой стороны предложения, которые звучат и из Франции, и из Европы, и которые мы разделяем, о том, что любой позитивный результат по созданию вакцины должен незамедлительно быть сделан общечеловеческим, и вакцина должна быть доступна всем. Вот это будет здравый смысл, без геополитики, без каких-то корыстных устремлений, без попыток из этой трагической ситуации извлечь геополитическую выгоду", - подчеркнул Лавров.
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