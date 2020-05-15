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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:51
https://ria.ru/20200515/1571490694.html
Лавров прокомментировал борьбу за первенство в создании вакцины от COVID
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570353012_0:0:3106:1748_1036x0_80_0_0_7caedbdc3669c994a1308a7e3c12a161.jpg
РИА Новости

Лавров прокомментировал борьбу за первенство в создании вакцины от COVID

12:37 15.05.2020 (обновлено: 12:51 15.05.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сейчас в мире развернулась нечистоплотная борьба за то, кто первый создаст вакцину от нового коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Есть определенная престижная гонка, кто будет первым, есть уже проявления национального эгоизма, когда разворачивается конкурентная борьба, не всегда чистоплотная, за то, кто будет первым обладателем вакцины", - сказал министр в онлайн-интервью медиахолдингу РБК.
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Он отметил, что есть уже сведения о том, что США перекупили французскую фирму Sanofi в расчете на то, что она достигнет результата раньше других, но результат достанется Соединенным Штатам.
"А есть с другой стороны предложения, которые звучат и из Франции, и из Европы, и которые мы разделяем, о том, что любой позитивный результат по созданию вакцины должен незамедлительно быть сделан общечеловеческим, и вакцина должна быть доступна всем. Вот это будет здравый смысл, без геополитики, без каких-то корыстных устремлений, без попыток из этой трагической ситуации извлечь геополитическую выгоду", - подчеркнул Лавров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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