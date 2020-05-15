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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:36
https://ria.ru/20200515/1571490592.html
Казначейство оценило ситуацию с выплатами медикам в регионах
https://cdn24.img.ria.ru/images/149411/57/1494115740_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_77c65d19f9e06ea5c8453b20d9d3e8d4.jpg
РИА Новости

Казначейство оценило ситуацию с выплатами медикам в регионах

12:36 15.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федерального Казначейства
Табличка у входа в здание Федерального Казначейства
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Стимулирующие выплаты медикам за март и апрель практически во всех регионах России осуществлены, некоторые регионы начали выплаты за май, сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин на совещании в правительстве РФ.
"В основном все регионы справились с поставленной задачей и выплаты медикам за март и апрель осуществлены", - сказал он. Медицинским учреждениям, по его словам, уже перечислено на эти цели 6 миллиардов рублей.
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Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с пандемией.
При этом Артюхин отметил, что сейчас в регионах продолжается доначисление выплат с учетом последних разъяснений Минздрава России. "Вначале в ряде регионов осуществлялись выплаты исходя из почасовой оплаты, сейчас - исходя из посменной оплаты", - пояснил он.
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Кроме того, по словам главы Федерального казначейства, в некоторых регионах уже начали выплаты за май: в Камчатском крае, Иркутской и Орловской области. А в двух регионах - Дагестане и Пермском крае - пока проблемы с выплатами остаются. "Сегодня коллеги обещают все выплаты сделать", - подчеркнул Артюхин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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