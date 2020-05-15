Казначейство оценило ситуацию с выплатами медикам в регионах

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Стимулирующие выплаты медикам за март и апрель практически во всех регионах России осуществлены, некоторые регионы начали выплаты за май, сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин на совещании в правительстве РФ.
"В основном все регионы справились с поставленной задачей и выплаты медикам за март и апрель осуществлены", - сказал он. Медицинским учреждениям, по его словам, уже перечислено на эти цели 6 миллиардов рублей.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с пандемией.
При этом Артюхин отметил, что сейчас в регионах продолжается доначисление выплат с учетом последних разъяснений Минздрава России. "Вначале в ряде регионов осуществлялись выплаты исходя из почасовой оплаты, сейчас - исходя из посменной оплаты", - пояснил он.
Кроме того, по словам главы Федерального казначейства, в некоторых регионах уже начали выплаты за май: в Камчатском крае, Иркутской и Орловской области. А в двух регионах - Дагестане и Пермском крае - пока проблемы с выплатами остаются. "Сегодня коллеги обещают все выплаты сделать", - подчеркнул Артюхин.
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