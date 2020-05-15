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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:48
https://ria.ru/20200515/1571490561.html
Лавров прокомментировал обвинения США в адрес Китая по коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_0:184:2987:1864_1036x0_80_0_0_be94ae0f2af77bd3ac501e9a7edcbc61.jpg
РИА Новости

Лавров прокомментировал обвинения США в адрес Китая по коронавирусу

12:35 15.05.2020 (обновлено: 12:48 15.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения США в адрес Китая по COVID-19, сказал, что нельзя обвинять государство, не предоставляя доказательств.
"Знаете, мы на стороне справедливости и здравого смысла. А справедливость предполагает, что бездоказательно кого-то в чем-либо обвинять, я уже приводил примеры, когда к нам относятся наши западные партнеры по принципу "highly likely", обвиняя во всем и вся, то же самое, я считаю, применимо к любой другой ситуации, когда, не предъявляя конкретных фактов, кто-то, какая-либо страна, государство обвиняется в совершении серьезных действий, которые повлекли последствия для жизни людей. Эта вещь, которую нельзя воспринимать легко", - сказал Лавров в интервью медиахолдингу РБК.
Как отметил Лавров, в настоящий момент все силы должны быть направлены не на то, чтобы кричать "держи вора!", показывать на кого-то пальцем, а на то, чтобы объединиться и как можно скорее создать вакцину от COVID-19.
С начала вспышки коронавируса COVID-19 в Ухане в конце декабря прошлого года в СМИ и в сети неоднократно появлялись различные версии о том, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории местного института вирусологии. Сам институт еще в январе выступил с открытым письмом, в котором назвал эти предположения ложными слухами, и подчеркнул, что совесть сотрудников института "абсолютно чиста".
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Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КитайСШАВ мире
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