VK Fest. Прямая трансляция

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. "ВКонтакте" в этом году проводит ВКонтакте" в этом году проводит VK Fest онлайн.

Зрители могут смотреть бесплатные трансляции с 15 по 21 мая.

На фестивале выступят почти 70 музыкантов, среди которых — Баста, Мумий Тролль, "Руки вверх", Тима Белорусских, Ольга Бузова, Шура, "Би-2", BrainStorm и многие другие.

В VK Fest будут участвовать блогеры, комики и другие спикеры. Музыканты и гости из разных городов также присоединятся к трансляции.

Во время фестиваля "ВКонтакте" планирует собрать средства для благотворительных проектов. В течение семи дней пользователи смогут отправлять друзьям в социальной сети особенный подарок. Деньги от его продажи направят трем некоммерческим организациям: AdVita, "Не напрасно" и "Насилию.нет".