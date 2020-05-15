Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T18:16
https://ria.ru/20200515/1571490401.html
VK Fest. Прямая трансляция
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571509590_0:100:1920:1180_1036x0_80_0_0_58b808214f975bdfc6f0ef289865a2fb.jpg
РИА Новости

VK Fest. Прямая трансляция

16:00 15.05.2020 (обновлено: 18:16 15.05.2020)
3617
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. "ВКонтакте" в этом году проводит VK Fest онлайн.
Зрители могут смотреть бесплатные трансляции с 15 по 21 мая.
На фестивале выступят почти 70 музыкантов, среди которых — Баста, Мумий Тролль, "Руки вверх", Тима Белорусских, Ольга Бузова, Шура, "Би-2", BrainStorm и многие другие.
В VK Fest будут участвовать блогеры, комики и другие спикеры. Музыканты и гости из разных городов также присоединятся к трансляции.
Во время фестиваля "ВКонтакте" планирует собрать средства для благотворительных проектов. В течение семи дней пользователи смогут отправлять друзьям в социальной сети особенный подарок. Деньги от его продажи направят трем некоммерческим организациям: AdVita, "Не напрасно" и "Насилию.нет".
Благотворительный подарок можно отправить сколько угодно раз в дни проведения фестиваля.
6220012
Обсудить 1
VK FestВКонтакте
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Северные геомагнитные и магнитные полюса
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя "супертелочкой"
Покупки в интернете
Эксперты рассказали о новой схеме обмана на Avito и "Юле"
Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Генсек ОДКБ предложил даты для парада в честь 75-летия Победы
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту
“Развели канитель” – Путин отчитал чиновников за задержку выплат медикам
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
В Москве впервые умерли за сутки более 70 пациентов с коронавирусом
Нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
США начали поставлять нефть Белоруссии
Продажа медицинских масок в автомате
В Совфеде прокомментировали идею ввести пособие на покупку масок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
Лента новостейМолния