Лавров: нельзя говорить, что Пекин скрывал информацию о пандемии COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Нельзя говорить, что Пекин скрывал от других стран и от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Говорить о том, что китайцы закрывались от ВОЗ, или что ВОЗ не была в курсе, или была в курсе, но утаивала какую-либо информацию, по крайней мере, некорректно. Конечно, никто не ожидал такого разворота ситуации, такого масштаба пандемии, но ведь это беспрецедентная ситуация", - сказал Лавров в интервью медиахолдингу РБК.
12 мая, 17:34Сказано в эфиреВрач объяснил, как формируется иммунитет против коронавирусаУченый из США Анча Баранова привела статистику, согласно которой у 7–8% переболевших COVID-19 нет антител к коронавирусу, а у такого же числа пациентов – очень большое количество антител. Эти данные прокомментировал для радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.
С начала вспышки коронавируса COVID-19 в Ухане в конце декабря прошлого года в СМИ и в сети неоднократно появлялись различные версии о том, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории местного института вирусологии. Сам институт еще в январе выступил с открытым письмом, в котором назвал этим предположения ложными слухами, и подчеркнул, что совесть сотрудников института "абсолютно чиста".
Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ВОЗ не получала никаких данных от США, касающихся искусственного создания COVID-19, продолжает считать, что вирус имеет животное происхождение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.