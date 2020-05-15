Лавров: нельзя говорить, что Пекин скрывал информацию о пандемии COVID-19

"Говорить о том, что китайцы закрывались от ВОЗ, или что ВОЗ не была в курсе, или была в курсе, но утаивала какую-либо информацию, по крайней мере, некорректно. Конечно, никто не ожидал такого разворота ситуации, такого масштаба пандемии, но ведь это беспрецедентная ситуация", - сказал Лавров в интервью медиахолдингу РБК.