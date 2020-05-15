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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:54
https://ria.ru/20200515/1571490007.html
Лавров: нельзя говорить, что Пекин скрывал информацию о пандемии COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570810883_0:43:3072:1771_1036x0_80_0_0_761bdbd9d98a7118463f33705f3e419c.jpg
РИА Новости

Лавров: нельзя говорить, что Пекин скрывал информацию о пандемии COVID-19

12:35 15.05.2020 (обновлено: 12:54 15.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Нельзя говорить, что Пекин скрывал от других стран и от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говорить о том, что китайцы закрывались от ВОЗ, или что ВОЗ не была в курсе, или была в курсе, но утаивала какую-либо информацию, по крайней мере, некорректно. Конечно, никто не ожидал такого разворота ситуации, такого масштаба пандемии, но ведь это беспрецедентная ситуация", - сказал Лавров в интервью медиахолдингу РБК.

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С начала вспышки коронавируса COVID-19 в Ухане в конце декабря прошлого года в СМИ и в сети неоднократно появлялись различные версии о том, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории местного института вирусологии. Сам институт еще в январе выступил с открытым письмом, в котором назвал этим предположения ложными слухами, и подчеркнул, что совесть сотрудников института "абсолютно чиста".
Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ВОЗ не получала никаких данных от США, касающихся искусственного создания COVID-19, продолжает считать, что вирус имеет животное происхождение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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