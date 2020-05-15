На всех станциях московского метро появятся санитайзеры

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Санитайзеры появятся на всех станциях московского метрополитена в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости руководитель метро Виктор Козловский.
Он отметил, что с начала пандемии в метро изменили технологию уборки и стали чаще обрабатывать все поверхности и места, которыми активно пользуются пассажиры, и начали устанавливать на станциях санитайзеры для обработки рук.
"На станциях московского метрополитена были установлены и устанавливаются санитайзеры, и в ближайшее время они появится на всех станциях метро", - сказал Козловский.
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