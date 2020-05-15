Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:35
https://ria.ru/20200515/1571489917.html
На всех станциях московского метро появятся санитайзеры
https://cdn23.img.ria.ru/images/155521/68/1555216891_590:0:2625:1145_1036x0_80_0_0_d6ea82454543f331f6e71463d176bc7e.jpg
РИА Новости

На всех станциях московского метро появятся санитайзеры

12:35 15.05.2020
190
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход на станцию метро
Вход на станцию метро
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Санитайзеры появятся на всех станциях московского метрополитена в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости руководитель метро Виктор Козловский.
Он отметил, что с начала пандемии в метро изменили технологию уборки и стали чаще обрабатывать все поверхности и места, которыми активно пользуются пассажиры, и начали устанавливать на станциях санитайзеры для обработки рук.
"На станциях московского метрополитена были установлены и устанавливаются санитайзеры, и в ближайшее время они появится на всех станциях метро", - сказал Козловский.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Метро в Москве
13 мая, 17:21
Около 98% пассажиров московского метро пользуются масками
600000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор КозловскийКоронавирусыОбщество
Рекомендуем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
Карета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
В России за сутки коронавирус выявили у 10 598 человек
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
И.о. декана филфака МГУ оценил ситуацию с письмом о домогательствах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров заявил, что абсолютной свободы общения после эпидемии уже не будет
Продажа медицинских масок в автомате
В Совфеде прокомментировали идею ввести пособие на покупку масок
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров не видит необходимости вводить выездные визы
Дворец Мира в Гааге
Россия обжаловала решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
Пассажир, ударивший работника метро в вестибюле станции Нарвская в Санкт-Петербурге
В Петербурге пассажир ударил работника метро за просьбу надеть маску
Прохожий в маске на улице Большая Якиманка в Москве
Эпидемиолог рассказал, когда начнется "нормальная жизнь"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров не видит причин для запрета на выезд россиян за границу
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Иностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Люди покупают медицинские маски в метрополитене Санкт-Петербурга
Правительству предложили ввести пособие на маски и перчатки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
Лента новостейМолния