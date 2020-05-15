Эксперт: решение регулятора по Nord Stream 2 противоречит интересам ФРГ

"Федеральное сетевое агентство вынесло решение, которое противоречит интересам ФРГ и политике немецкого правительства. Это единственный в своем роде шаг, который повлечет за собой многие процессы. Дело не закрыто", - сказал Рар.

Он добавил, что борьба экологических лобби, направленная на полный отказ от газа и нефти в ЕС, усиливается на фоне пандемии коронавируса, однако "последнее слово о Nord Stream 2 еще не произнесено".