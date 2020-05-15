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2020-05-15T12:33
https://ria.ru/20200515/1571489625.html
Эксперт: решение регулятора по Nord Stream 2 противоречит интересам ФРГ
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РИА Новости

Эксперт: решение регулятора по Nord Stream 2 противоречит интересам ФРГ

12:33 15.05.2020
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© Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Немецкий регулятор вынес противоречащее интересам ФРГ решение по заявке Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода "Северный поток-2", заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
"Федеральное сетевое агентство вынесло решение, которое противоречит интересам ФРГ и политике немецкого правительства. Это единственный в своем роде шаг, который повлечет за собой многие процессы. Дело не закрыто", - сказал Рар.
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Он добавил, что борьба экологических лобби, направленная на полный отказ от газа и нефти в ЕС, усиливается на фоне пандемии коронавируса, однако "последнее слово о Nord Stream 2 еще не произнесено".
Ранее немецкое сетевое агентство заявило об отклонении заявки Nord Stream 2 AG об освобождении немецкого участка газопровода от требований газовой директивы ЕС. Помимо прочего, газовая директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо трубопровод в части, пролегающей на территории союза, принадлежал третьей компании.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
1863154
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Северный поток — 2Александр РарГерманияЭкономика
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